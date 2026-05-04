Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 4-5: Người mắc bệnh giang mai tăng; mở rộng đường Trần Bình Trọng

Chủ tịch Quốc hội thông tin về Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM

Sáng 4-5, tại TPHCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 12 tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tập huấn chuyển đổi số cho hơn 700 cán bộ

Sáng 4-5, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức khai giảng chương trình tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho hơn 700 cán bộ phụ trách công tác tham mưu về chuyển đổi số, công nghệ thông tin tại các cơ quan khối Đảng, khối Mặt trận và cấp xã trên địa bàn thành phố năm 2026.

Mở rộng đường Trần Bình Trọng với tổng mức đầu tư hơn 985 tỉ đồng

Sáng 4-5, phường Vườn Lài (TPHCM) khởi công dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng với tổng mức đầu tư hơn 985 tỉ đồng.

Bổ sung nhân sự Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ

Ngày 4-5, thực hiện sự phân công của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM, Ban Tổ chức Đảng ủy UBND thành phố đã phối hợp với Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ Công bố Quyết định về công tác cán bộ nhiệm kỳ 2025–2030.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trao quyết định bổ sung Phó Bí thư Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM cho ông Nguyễn Hữu Yên.

Thúc đẩy chương trình nhà ở xã hội để công nhân có cuộc sống tốt hơn

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vào ngày 4-5, LĐLĐ TPHCM cho biết sẽ thúc đẩy chương trình nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động trên địa bàn TPHCM. Đây cũng là một trong những chương trình trọng điểm nhằm nâng cao chất lượng sống cho người lao động theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mà LĐLĐ Thành phố triển khai.

Khu nhà ở xã hội công nhân Becamex Định Hòa

Số người mắc bệnh giang mai tăng đột biến

Bệnh viện Da Liễu TPHCM cho biết điểm nóng đáng chú ý trong dịch tễ là số ca giang mai tăng nhanh và có sự chênh lệch lớn về giới. Nam giới chiếm ưu thế với tỉ lệ mắc cao gấp 3 lần nữ.

Số ca giang mai tại TPHCM tăng từ 4.899 ca năm 2020 lên hơn 9.500 ca vào năm 2025, đặt ngành y tế trước áp lực phải kiểm soát và tầm soát bệnh ở tuyến cơ sở.

Công bố số lượng nguyện vọng thi lớp 10

Theo công bố của Sở GD-ĐT TPHCM về số lượng đăng ký nguyện vọng thi lớp 10, tỉ lệ chọi các trường THPT năm nay có nhiều biến động.

Hai người đàn ông bị xử phạt vì vứt rác trên đường Nguyễn Văn Linh

Ngày 4-5, Công an phường Tân Mỹ, TPHCM cho biết vừa xử phạt 2 người đàn ông vứt rác không đúng nơi quy định.

Mang cuốc đi hỗn chiến, 11 người bị Công an khởi tố

Hai nhóm thanh thiếu niên mang theo cuốc, dao, xẻng đi hỗn chiến và 11 người đã bị Công an TPHCM khởi tố.

