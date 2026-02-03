HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 3-2

NGUYỄN PHAN

(NLĐO) -Một Trung tâm Phục vụ hành chính công đạt chuẩn Quốc gia vừa được đưa vào sử dụng; Quan tâm nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân - lao động...

Công nhân - lao động ưu tú TPHCM dâng hương tri ân anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo

Sáng 3-2, Đoàn cán bộ Công đoàn, công nhân - lao động ưu tú TPHCM do ông Võ Khắc Thái - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM làm Trưởng đoàn, đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hy sinh tại Đặc khu Côn Đảo.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/cong-nhan-lao-dong-uu-tu-tphcm-dang-huong-tri-an-anh-hung-liet-si-tai-con-dao-196260203100625633.htm

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 3 - 2: Kết nạp Đảng , bắt giữ tội phạm ma túy - Ảnh 1.

Đoàn cán bộ Công đoàn, công nhân - lao động ưu tú TPHCM dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương, Đặc khu Côn Đảo sáng 3-2

Kết nạp 32 công nhân - lao động ưu tú vào Đảng

Sáng 3-2, tại Đặc khu Côn Đảo, LĐLĐ TPHCM phối hợp Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo và cấp ủy các chi bộ tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 32 đoàn viên ưu tú trong công nhân - lao động thành phố.

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm tại khuôn viên Di tích lịch sử Nghĩa trang Hàng Dương, địa chỉ đỏ thiêng liêng gắn với những trang sử bi tráng của dân tộc.

Thông tin chi tiết: https://nld.com.vn/ket-nap-32-cong-nhan-lao-dong-uu-tu-vao-dang-196260203124501729.htm

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 3 - 2: Kết nạp Đảng , bắt giữ tội phạm ma túy - Ảnh 2.

Lễ kết nạp Đảng được tổ chức trang nghiêm tại Nghĩa trang Hàng Dương, "địa chỉ đỏ" giàu giá trị giáo dục truyền thống cách mạng

Đảng bộ UBND TPHCM trao Huy hiệu Đảng cho 45 đảng viên

Sáng 3-2, Đảng ủy UBND TPHCM đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2026) và lễ trao tặng Huy hiệu Đảng.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/dang-bo-ubnd-tphcm-trao-huy-hieu-dang-cho-45-dang-vien-196260203110017748.htm

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 3 - 2: Kết nạp Đảng , bắt giữ tội phạm ma túy - Ảnh 3.

Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM Nguyễn Thanh Xuân trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

TPHCM: Một Trung tâm Phục vụ hành chính công đạt chuẩn Quốc gia vừa được đưa vào sử dụng

Sáng 3-2, UBND phường Hòa Hưng, TPHCM tổ chức lễ khánh thành Trung tâm Phục vụ hành chính công phường.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/tphcm-mot-trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-dat-chuan-quoc-gia-vua-duoc-dua-vao-su-dung-196260203105504995.htm

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 3 - 2: Kết nạp Đảng , bắt giữ tội phạm ma túy - Ảnh 4.

Đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hòa Hưng

Quan tâm nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân - lao động

Sáng 3-2, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 3.2.2026), Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phú Định, TPHCM đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ giữa Bí thư Đảng ủy phường với đoàn viên, hội viên các tổ chức Chính trị - Xã hội phường năm 2026.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/quan-tam-nha-o-xa-hoi-nha-luu-tru-cho-cong-nhan-lao-dong-196260203140814042.htm

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 3 - 2: Kết nạp Đảng , bắt giữ tội phạm ma túy - Ảnh 5.

Hội nghị gặp gỡ giữa Bí thư Đảng ủy phường Phú Định với đoàn viên, hội viên các tổ chức Chính trị - Xã hội phường năm 2026

Công an ở TPHCM bắt 3 người "đập đá" sau cai nghiện

Ngày 3-2, Công an xã Đông Thạnh (TPHCM) cho biết đã bắt giữ Lâm Anh Vũ (33 tuổi), Nguyễn Thị Mộng Tiên (36 tuổi) và Lưu Hà Phước Thiện (31 tuổi) cùng về tội sử dụng trái phép chất ma túy.

Thông tin chi tiết: https://nld.com.vn/cong-an-o-tphcm-bat-3-nguoi-dap-da-sau-cai-nghien-196260203142529072.htm

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 3 - 2: Kết nạp Đảng , bắt giữ tội phạm ma túy - Ảnh 6.

Ba người bị công an ở TPHCM bắt giữ do sử dụng ma túy sau thời gian cai nghiện

