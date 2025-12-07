HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 7-12: Bắt người phụ nữ đột nhập trường đại học

NGUYỄN PHAN

(NLĐO)- Phường Xuân Hòa và Báo Người Lao Động ký kết hợp tác truyền thông; bắt người phụ nữ đột nhập trường đại học... là những thông tin nổi bật trong ngày

TPHCM: Phường Xuân Hòa - Báo Người Lao Động ký kết hợp tác truyền thông

Phường Xuân Hòa và Báo Người Lao Động ký hợp tác truyền thông, nhằm giúp tuyên truyền, lan tỏa thông tin, hình ảnh, hoạt động của phường rộng hơn tới người dân.

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 7-12: - Ảnh 1.

Phường Xuân Hòa và Báo Người Lao Động ký hợp tác truyền thông

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/tphcm-phuong-xuan-hoa-bao-nguoi-lao-dong-ky-ket-hop-tac-truyen-thong-196251207122736482.htm?utm_source=chatgpt.com

Danh sách ô tô bị ghi hình đi vào khu vực cấm ở đường Lê Đức Thọ

Đội CSGT Hàng Xanh, Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết đã ghi hình "phạt nguội" 69 ô tô tải đi vào khu vực cấm trên đường Lê Đức Thọ, phường An Hội Đông.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/danh-sach-o-to-bi-ghi-hinh-di-vao-khu-vuc-cam-o-duong-le-duc-tho-tphcm-196251207082231564.htm

Thảo Cầm Viên: Áo mèo Mika được đấu giá 10 triệu, fan 3 thế hệ "chốt đơn"

Chiếc áo của "chủ tịch" mèo Mika được đấu giá 10 triệu đồng tại lễ hội fan Thảo Cầm Viên 2025, gây phấn khích cho hàng trăm người tham dự chương trình "Họp mặt fan Thảo Cầm Viên 2025".

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 7-12: - Ảnh 2.

"Chủ tịch" mèo Mika được lãnh đạo Thảo Cầm Viên bế lên sân khấu

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/thao-cam-vien-ao-meo-mika-duoc-dau-gia-10-trieu-fan-3-the-he-chot-don-196251207115209919.htm

Thị trường việc làm Tết "nóng" sớm: Doanh nghiệp tăng tốc tuyển dụng hàng nghìn lao động

Sắp đến Tết Dương lịch và Tết Âm lịch Bính Ngọ 2026, thị trường lao động thời vụ đang "nóng" khi nhiều doanh nghiệp bán lẻ, F&B, logistics, sản xuất - phân phối hàng Tết đẩy mạnh tuyển dụng phục vụ cao điểm cuối năm. Sinh viên, lao động tự do, công nhân… tranh thủ tìm việc để tăng thu nhập.

Thông tin chi tiết tại: //nld.com.vn/thi-truong-viec-lam-tet-nong-som-doanh-nghiep-tang-toc-tuyen-dung-hang-nghin-lao-dong-196251207130337.htm

Điều gì khiến chiến dịch "săn tuần lộc" của Jollibee gây sốt trên mạng xã hội?

Tuy khó nhưng các thương hiệu kinh doanh ẩm thực (F&B) nhỏ vẫn có thể học theo Jollibee để thu hút khách hàng mùa lễ hội cuối năm.

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 7-12: - Ảnh 3.

Khách hàng đổ xô mua combo gà rán tặng tuần lộc

Thông tin chi tiết tại: //nld.com.vn/dieu-gi-khien-chien-dich-san-tuan-loc-cua-jollibee-gay-sot-tren-mang-xa-hoi-196251207111334472.htm

Bắt giữ người phụ nữ đột nhập Trường Dự bị Đại học TPHCM

N.T.T, 33 tuổi, đã đột nhập nhiều địa điểm ở TPHCM để trộm cắp tài sản trước khi bị Công an TPHCM bắt giữ.

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 7-12: - Ảnh 4.

N.T.T tại cơ quan công an

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/bat-giu-nguoi-phu-nu-dot-nhap-truong-du-bi-dai-hoc-tphcm-196251207161216059.htm

Doanh nghiệp không tuyển thực tập sinh để "bưng trà, pha nước"

Trường ĐH Luật TPHCM tổ chức song song Ngày hội việc làm "ULaw Career Day" lần II năm 2025 và Chương trình trải nghiệm hướng nghiệp "One Day as a Ulawer - Một ngày là sinh viên luật".

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/doanh-nghiep-khong-tuyen-thuc-tap-sinh-de-bung-tra-pha-nuoc-196251207110803191.htm

Có gì ở đám cưới con gái tỉ phú mạng lưới hàng xa xỉ lớn nhất Việt Nam, Tiên Nguyễn?

Ngày 7-12, đám cưới thế kỷ của con gái tỉ phú vua hàng hiệu Jonathan Hạnh Nguyễn, Tiên Nguyễn thu hút sự chú ý.

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 7-12: - Ảnh 5.

Vợ chồng Tiên

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/co-gi-o-dam-cuoi-con-gai-ti-phu-mang-luoi-hang-xa-xi-lon-nhat-viet-nam-tien-nguyen-19625120713020608.htm

