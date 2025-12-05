Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 5-12: Điều tra vụ cháy ở phường Cầu Ông Lãnh, Nhật Kim Anh kêu cứu

Điều tra vụ cháy khiến 6 người thương vong tại phường Cầu Ông Lãnh

Theo đó, vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 36 phút ngày 5-12 tại căn nhà cao 4 tầng, diện tích xây dựng khoảng 352 m2 (số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh).

Ngọn lửa được khống chế lúc 5 giờ 47 phút và dập tắt hoàn toàn lúc 6 giờ 15 phút. Có 4 người tử vong gồm 2 phụ nữ 35 tuổi và 40 tuổi; bé gái 7 tuổi và bé trai 2 tuổi; hai cô gái bị thương 18 tuổi và 21 tuổi.

CLIP: Hiện trường vụ cháy làm 6 người thương vong

Hiện trường vụ cháy làm 4 người tử vong, 2 người bị thương. Ảnh: NLĐO

ĐHQG TPHCM "chốt" thời điểm đăng ký thi đánh giá năng lực 2026

Kỳ thi đánh giá năng lực 2026 sẽ tiếp tục có hai đợt thi trước kỳ tốt nghiệp THPT, đồng thời mở rộng thêm địa điểm thi để tạo thuận lợi cho thí sinh. Đề thi giữ cấu trúc ổn định nhưng được cải tiến theo hướng chuẩn hóa quốc tế, tăng độ tin cậy và khả năng phân loại.

Bí thư Thành ủy TPHCM khen ê kíp phẫu thuật nối bàn tay đứt lìa cho sản phụ

UBND TPHCM đã trao bằng khen đột xuất cho 3 tập thể và 1 cá nhân của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương nhằm ghi nhận thành tích xuất sắc trong ca phẫu thuật đặc biệt hiếm gặp: "Nuôi tạm và tái nối bàn tay đứt lìa cho sản phụ mang song thai 34 tuần".

Các tập thể, cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của UBND TPHCM

Người Việt tìm kiếm gì nhiều nhất trên Google trong năm 2025?

Nhật Kim Anh kêu cứu

Những ngày qua, thông tin diễn viên Nhật Kim Anh bị bắt lan rộng khắp mạng xã hội. Dù những thông tin này chưa được kiểm chứng nhưng tốc độ lan truyền chóng mặt khiến cư dân mạng, đặc biệt những người yêu mến diễn viên Nhật Kim Anh cảm thấy hoang mang.

Khi nào TPHCM có khu thương mại tự do?

Ngày 5-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ, cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền.

Phát biểu kết luận nội dung này, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tài chính tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp để tiếp tục hoàn thiện đề án, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, tinh thần là làm nhanh, khẩn trương nhưng chất lượng.

