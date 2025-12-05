Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 5-12: Điều tra vụ cháy ở phường Cầu Ông Lãnh, Nhật Kim Anh kêu cứu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 5-12: Điều tra vụ cháy ở phường Cầu Ông Lãnh, Nhật Kim Anh kêu cứu

Thiện An

(NLĐO) - ĐHQG TPHCM "chốt" thời điểm đăng ký thi đánh giá năng lực, vụ cháy làm 6 người thương vong, Nhật Kim Anh kêu cứu là những thông tin nổi bật trong ngày

Điều tra vụ cháy khiến 6 người thương vong tại phường Cầu Ông Lãnh

Theo đó, vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 36 phút ngày 5-12 tại căn nhà cao 4 tầng, diện tích xây dựng khoảng 352 m2 (số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh).

Ngọn lửa được khống chế lúc 5 giờ 47 phút và dập tắt hoàn toàn lúc 6 giờ 15 phút. Có 4 người tử vong gồm 2 phụ nữ 35 tuổi và 40 tuổi; bé gái 7 tuổi và bé trai 2 tuổi; hai cô gái bị thương 18 tuổi và 21 tuổi.

CLIP: Hiện trường vụ cháy làm 6 người thương vong

Cập nhật tình hình sức khỏe các nạn nhân trong vụ cháy tại đường link: https://nld.com.vn/cap-nhat-tinh-hinh-suc-khoe-2-thieu-nu-trong-vu-chay-quan-an-tren-duong-tran-hung-dao-o-tphcm-196251205131933764.htm

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong ở TPHCM: https://nld.com.vn/thu-tuong-chinh-phu-yeu-cau-dieu-tra-nguyen-nhan-vu-chay-lam-4-nguoi-tu-vong-o-tphcm-196251205141131431.htm

Khuyến cáo cách thoát hiểm an toàn khi xảy ra hỏa hoạn: https://nld.com.vn/tu-vu-chay-6-nguoi-thuong-vong-sang-5-12-lam-the-nao-de-thoat-nan-an-toan-196251205120531257.htm

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 5-12: Điều tra vụ cháy ở phường Cầu Ông Lãnh, Nhật Kim Anh kêu cứu - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy làm 4 người tử vong, 2 người bị thương. Ảnh: NLĐO

ĐHQG TPHCM "chốt" thời điểm đăng ký thi đánh giá năng lực 2026

Kỳ thi đánh giá năng lực 2026 sẽ tiếp tục có hai đợt thi trước kỳ tốt nghiệp THPT, đồng thời mở rộng thêm địa điểm thi để tạo thuận lợi cho thí sinh. Đề thi giữ cấu trúc ổn định nhưng được cải tiến theo hướng chuẩn hóa quốc tế, tăng độ tin cậy và khả năng phân loại.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/dhqg-tphcm-thong-tin-thoi-diem-dang-ky-thi-danh-gia-nang-luc-2026-196251205145011046.htm

Bí thư Thành ủy TPHCM khen ê kíp phẫu thuật nối bàn tay đứt lìa cho sản phụ 

UBND TPHCM đã trao bằng khen đột xuất cho 3 tập thể và 1 cá nhân của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương nhằm ghi nhận thành tích xuất sắc trong ca phẫu thuật đặc biệt hiếm gặp: "Nuôi tạm và tái nối bàn tay đứt lìa cho sản phụ mang song thai 34 tuần".

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 5-12: Điều tra vụ cháy ở phường Cầu Ông Lãnh, Nhật Kim Anh kêu cứu - Ảnh 2.

Các tập thể, cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của UBND TPHCM

Trước đó, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cũng đã gửi thư khen ê kíp thực hiện ca phẫu thuật. Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/bi-thu-thanh-uy-tphcm-khen-e-kip-ca-phau-thuat-nuoi-tam-va-tai-noi-ban-tay-dut-lia-cho-san-phu-196251205130039095.htm

Thông tin chi tiết về ca phẫu thuật: https://nld.com.vn/tin-vui-voi-co-gai-tre-mang-song-thai-bi-tai-nan-lao-dong-phai-ghep-ban-tay-vao-chan-196251201181408261.htm

Người Việt tìm kiếm gì nhiều nhất trên Google trong năm 2025?

Google công bố danh sách "Một năm tìm kiếm 2025 - Year in search 2025" với 10 chủ đề. Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/nguoi-viet-tim-kiem-gi-nhieu-nhat-tren-google-trong-nam-2025-196251205111118462.htm

Nhật Kim Anh kêu cứu 

Những ngày qua, thông tin diễn viên Nhật Kim Anh bị bắt lan rộng khắp mạng xã hội. Dù những thông tin này chưa được kiểm chứng nhưng tốc độ lan truyền chóng mặt khiến cư dân mạng, đặc biệt những người yêu mến diễn viên Nhật Kim Anh cảm thấy hoang mang. 

Trước diễn biến này, nữ diễn viên đã lên tiếng đính chính. Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/nhat-kim-anh-keu-cuu-196251205113456045.htm

Khi nào TPHCM có khu thương mại tự do?

Ngày 5-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ, cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền. 
Phát biểu kết luận nội dung này, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tài chính tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp để tiếp tục hoàn thiện đề án, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, tinh thần là làm nhanh, khẩn trương nhưng chất lượng. 

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/se-thanh-lap-cac-khu-thuong-mai-tu-do-tai-tphcm-da-nang-hai-phong-nam-2026-196251205152204815.htm 

Tin liên quan

VIDEO: Tài xế xe tải buồn ngủ điều khiển xe chạy "rùa bò" trên cao tốc

VIDEO: Tài xế xe tải buồn ngủ điều khiển xe chạy "rùa bò" trên cao tốc

(NLĐO) - Điều khiển xe tải trong trạng thái buồn ngủ trên làn đường dừng xe khẩn cấp trên cao tốc, tài xế bị xử phạt.

Bắt nhốt hàng loạt “thủ phạm” gây ô nhiễm ở Phong Nha

(NLĐO) - Xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị vừa bắt nhốt 36 con trâu, bò thả rông để xử phạt, sau khi gia súc gây cản trở giao thông và làm xấu hình ảnh du lịch.

Vụ 2 phụ nữ kêu gọi ủng hộ đồng bào bị lũ lụt nhưng "30 ngàn thì khỏi": Yêu cầu rút kinh nghiệm

(NLĐO)- Hai người phụ nữ trong video bị tố "chê tiền ủng hộ" được xác định là cán bộ cơ sở thuộc Chi hội đoàn thể Tổ dân phố 3, phường Cửa Nam, Hà Nội.

TPHCM hỏa hoạn cháy Nhật Kim Anh thi đánh giá năng lực
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo