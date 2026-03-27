Thời sự

Trúng thầu nhưng "xin khất" thi công, nhà thầu viện lý do "không thể chấp nhận"

Quang Nhật

(NLĐO) - Đã 20 ngày kể từ khi khởi công nhưng nhà thầu vẫn chưa triển khai thi công vì những lý do mà chủ đầu tư khẳng định "không thể chấp nhận"

Ngày 27-3, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 TP Huế (Ban QLDA) cho biết dù gói thầu 14 – toàn bộ phần xây lắp và tổ chức đảm bảo giao thông thuộc dự án nâng cấp mở rộng đường Bà Triệu đã có thông báo khởi công từ ngày 8-3 nhưng đến nay, nhà thầu vẫn chưa triển khai bất cứ động thái nào.

Nhà thầu chậm thi công dự án mở đường Bà Triệu TP Huế năm 2026 - Ảnh 1.

Đoạn đường Bà Triệu dự kiến được mở rộng lên 26 m, bao gồm lòng đường 14 m, vỉa hè mỗi bên 6 m.

Trước đó, Ban QLDA đã có văn bản đôn đốc tiến độ lần 1 gửi nhà thầu, yêu cầu bắt đầu thi công chậm nhất trước ngày 23-3. Nhà thầu phải có kế hoạch tập kết vật tư, vật liệu chính, máy móc thiết bị, nhân lực gửi chủ đầu tư trước ngày 24-3 nhưng đến nay, nhà thầu chưa phúc đáp.

Nhà thầu chậm thi công dự án mở đường Bà Triệu TP Huế năm 2026 - Ảnh 2.

Được thông báo khởi công từ ngày 8-3, yêu cầu tổ chức thi công chậm nhất ngày 23-3 nhưng đến nay nhà thầu vẫn "án binh bất động".

Gói thầu này có tổng mức đầu tư 541 tỉ đồng, do Công ty TNHH MTV 501.1 đứng đầu liên danh trúng thầu, dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Tuyến đường sẽ được cải tạo với chiều dài khoảng 923 m, nối từ nút giao Lê Quý Đôn - Dương Văn An đến khu vực giao cắt Hùng Vương - Nguyễn Huệ.

Nhà thầu chậm thi công dự án mở đường Bà Triệu TP Huế năm 2026 - Ảnh 3.

Chủ đầu tư khẳng định những lý do về giá cả vật liệu, mặt bằng là "không thể chấp nhận" được cho việc chậm thi công của nhà thầu.

Vào ngày 16-3, liên danh nhà thầu này có văn bản đề nghị chủ đầu tư xem xét và chấp thuận để tạm dừng triển khai thi công. Lý do là mặt bằng bàn giao đợt 1 vẫn tồn tại một số vị trí chưa giải toả, ảnh hưởng đến quá trình thi công bằng cơ giới. Mặt khác, hiện nay một số nguồn vật tư, vật liệu khang hiếm và biến động giá lớn như nhựa đường, ống nhựa, đá, cát, xăng, dầu ...

Phúc đáp nhà thầu, Ban QLDA khẳng định vào ngày 5-3 đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao mặt bằng thi công cho nhà thầu theo từng đợt, phù hợp quy định, đúng như hợp đồng ký kết. Vì vậy, nhà thầu có trách nhiệm tổ chức thi công phù hợp với phạm vi mặt bằng được bàn giao, bảo đảm tiến độ.

Mặt khác, nội dung hợp đồng ký ngày 30-6-2025 và các quy định pháp luật về xây dựng hiện hành không có điều khoản quy định cho phép nhà thầu được tạm ngừng thi công trong trường hợp biến động giá vật liệu trên thị trường. Do đó, việc nhà thầu đề nghị tạm ngừng thi công với lý do nêu trên là không có cơ sở xem xét, chấp thuận.

Ban QLDA yêu cầu liên danh nhà thầu khẩn trương huy động nhân lực, thiết bị, vật tư để tổ chức thi công, bảo đảm tiến độ theo hợp đồng đã ký kết. Trường hợp không triển khai thực hiện hoặc chậm trễ không có lý do chính đáng, triển khai thi công mang tính hình thức đối phó thì sẽ thực hiện các chế tài theo các điều khoản của hợp đồng đã ký, bao gồm việc chấm dứt hợp đồng và tịch thu bảo đảm thực hiện hợp đồng.


Lộ diện liên danh trúng thầu đầu tư bến cảng container Liên Chiểu hơn 1,7 tỉ USD

Lộ diện liên danh trúng thầu đầu tư bến cảng container Liên Chiểu hơn 1,7 tỉ USD

(NLĐO) - Liên danh Tập đoàn Hateco - Cảng biển Hateco - APM Terminals B.V. (Hà Lan) vừa trúng thầu đầu tư dự án bến cảng container Liên Chiểu

Doanh nghiệp thuộc Sun Group trúng thầu hạng mục hàng không dân dụng sân bay Phan Thiết

(NLĐO) – Công ty TNHH Cảng hàng không Mặt Trời Phan Thiết là một thành viên trong hệ sinh thái của Công ty CP Cảng hàng không Mặt Trời (SAC) thuộc Sun Group.

TP HCM: Cầu Rạch Tôm lại hoãn khởi công, vì sao?

(NLĐO) - Cầu Rạch Tôm dời thời điểm khởi công do vướng mặt bằng, chưa ấn định ngày cụ thể dù được kỳ vọng gỡ điểm nghẽn giao thông khu Nam TP HCM.

Dự án mở rộng đường nhà thầu dự án chậm trễ liên danh nhà thầu
