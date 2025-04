Tự chuốc lấy thiệt hại

Theo Bộ Luật Lao động 2019, những lý do chính đáng để doanh nghiệp thực hiện quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ: NLĐ thường xuyên không hoàn thành công việc; NLĐ bị ốm đau, tai nạn và đã điều trị trong thời gian quy định nhưng khả năng lao động chưa hồi phục; do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác, dù đã áp dụng mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn phải thu hẹp sản xuất hoặc giảm số lượng chỗ làm việc; NLĐ không có mặt tại nơi làm việc sau 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn HĐLĐ; NLĐ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định (trừ khi có thỏa thuận khác); NLĐ tự ý bỏ việc không có lý do chính đáng liên tục từ 5 ngày trở lên; NLĐ cung cấp thông tin không trung thực khi ký HĐLĐ.