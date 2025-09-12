Từ việc người mẹ cầu cứu công an, nam thanh niên “ngộ ra” khi được giải thích

Ngày 12-9, Công an phường Dương Nỗ (TP Huế) cho biết vừa phối hợp với gia đình ngăn chặn thành công một nam thanh niên suýt bị lừa sang Campuchia kiếm tiền theo lời dụ dỗ "việc nhẹ lương cao".

Cầu cứu công an khi thấy dấu hiệu bất thường

Nam thanh niên này là anh T.V.V. (SN 2004; trú phường Dương Nỗ), bị các đối tượng xấu tiếp cận qua ứng dụng Telegram, hứa hẹn một công việc nhàn hạ với mức thu nhập hấp dẫn. Để tạo lòng tin, các đối tượng đã đặt vé máy bay cho V. từ Huế vào TP HCM lúc 12 giờ 50 phút ngày 11-9 và hướng dẫn anh khi đến sân bay sẽ có người đón để đưa qua biên giới.

Công an giải thích, khuyên can nam thanh niên tỉnh táo, tránh dính bẫy lừa sang Capuchia với lời hứa việc nhẹ lương cao

Bà L.Th.Ng.C. (SN 1978, mẹ V.) cho biết vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 11-9, tin vào lời dụ dỗ, con trai bà đã chuẩn bị hành lý và sẵn sàng lên đường tới sân bay Phú Bài để bay vào TP HCM như lịch trình mà tụi lừa đảo đã giăng sẵn. Nhận thấy con trai có nhiều biểu hiện bất thường, sinh nghi ngờ nên bà C. đã trình báo sự việc với Công an phường Dương Nỗ để nhờ can thiệp.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng xác minh và phối hợp cùng gia đình gặp gỡ, phân tích cho anh V. hiểu rõ những rủi ro và hiểm họa đằng sau lời hứa hẹn màu hồng về "việc nhẹ lương cao" khi sang Campuchia. Sau khi được giải thích, anh V. đã nhận ra sai lầm của mình và từ bỏ ý định bay vào TP HCM để xuất cảnh qua Campuchia.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an TP Huế khuyến cáo người dân cảnh giác cao độ với những lời mời chào "việc nhẹ lương cao" không yêu cầu kinh nghiệm, bằng cấp. Thận trọng với các thông tin tuyển dụng không rõ ràng trên các nền tảng mạng xã hội như Telegram, Zalo, Facebook. Luôn xác minh, kiểm tra kỹ lưỡng thông tin về công ty, địa điểm làm việc.

Khi có nghi ngờ, cần liên hệ ngay với cơ quan chức năng để được tư vấn và hỗ trợ. Báo ngay cho cơ quan công an nếu mình hoặc người thân nhận được những lời mời làm việc đáng ngờ hoặc có dấu hiệu bị lừa đảo để được hỗ trợ và ngăn chặn kịp thời.