Ưu tiên tuyển lao động có kinh nghiệm

Kết hợp nhân sự linh hoạt

Ông Trần Minh Đức, Trưởng Phòng Thu hút nhân tài Công ty CP Sản xuất Nhựa Duy Tân (quận Bình Tân, TP HCM), cho rằng các chương trình đào tạo nội bộ là yếu tố quan trọng để giúp NLĐ nhanh chóng nâng cao năng lực và thích ứng tốt với yêu cầu công việc.

Hiện nay, xu hướng tuyển dụng nhân sự có sự thay đổi, vì sự gia tăng của lao động tự do và hợp đồng ngắn hạn. Do đó, DN cần linh hoạt kết hợp giữa nhân sự cố định và lao động tự do, nhằm tối đa hóa hiệu quả công việc và phát huy tiềm năng của từng nhóm lao động.