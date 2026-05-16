Việt Nam là trung tâm concert của khu vực

Sự chuyển biến rõ nét và tích cực của thị trường biểu diễn trong nước thời gian gần đây cho thấy Việt Nam đủ sức trở thành điểm đến của concert quốc tế, thậm chí là trung tâm concert mới của Đông Nam Á.

Du lịch kết hợp xem concert

Từng có thời gian giới đam mê concert Việt phải sang Bangkok (Thái Lan), Singapore hay Jakarta (Indonesia) để xem thần tượng biểu diễn. Việc đi xem concert ở nước ngoài gần như là điều hiển nhiên vì lúc đó Việt Nam hiếm khi nằm trong lịch trình biểu diễn của nghệ sĩ quốc tế.

Tuy vậy, gần đây, không ít nghệ sĩ tên tuổi của thế giới đã xuất hiện tại Việt Nam. Concert của nhóm Blackpink (Hàn Quốc) vào tháng 7-2023 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) đã tạo nên cơn sốt. Sau đó là sự góp mặt liên tiếp của nhiều tên tuổi quốc tế như Westlife, Maroon 5 cùng hàng loạt đại nhạc hội quy mô lớn.

Nhóm Blackpink (Hàn Quốc) trong lần biểu diễn tại Việt Nam tháng 7-2023 ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Ảnh: THÀNH TRUNG

Từ đây đã hình thành một thế hệ khán giả trẻ sẵn sàng bỏ ra từ vài triệu đến vài chục triệu đồng cho vé concert. Với thế hệ Gen Z, việc xem concert không đơn thuần là nghe nhạc mà còn là trải nghiệm xã hội, là một phần của cuộc sống. Điều này được thể hiện qua hàng loạt concert như "Anh trai say hi", "Anh trai vượt ngàn chông gai", mỗi chương trình đã tổ chức đến 9 đêm diễn từ Nam ra Bắc trong thời gian vừa qua. Ngoài 2 chuỗi concert này, nhiều concert cá nhân của ca sĩ Hà Anh Tuấn, Mỹ Tâm - thậm chí là các ca sĩ trẻ như Hoàng Dũng, Phùng Khánh Linh, Buitruonglinh... - cũng cháy vé. Đáng chú ý, ngay cả các đêm fancon, fan meeting (ca sĩ giao lưu gặp gỡ người hâm mộ) cũng thu hút rất đông khán giả.

Những chương trình concert gây sốt này đã tạo ra một hệ sinh thái ăn theo. Trước thời điểm concert diễn ra, giá phòng khách sạn quanh khu vực biểu diễn tăng mạnh, nhiều nơi kín phòng. Các tuyến bay nội địa cũng ghi nhận lượng khách tăng đột biến.

Điều này cho thấy một xu hướng mới đang hình thành tại Việt Nam: "concert tourism" - du lịch kết hợp xem concert. Đây cũng là mô hình từng giúp Singapore trở thành một trong những trung tâm giải trí lớn của châu Á.

Concert không chỉ là giải trí

Khi Taylor Swift tổ chức chuỗi concert độc quyền Đông Nam Á tại Singapore năm 2024, hàng trăm ngàn du khách đổ về Singapore không chỉ để xem ca sĩ biểu diễn mà còn tiêu dùng trong những ngày lưu trú.

Nền kinh tế nước này hưởng lợi lớn từ du lịch, khách sạn, hàng không, bán lẻ và dịch vụ ăn uống. Hiệu ứng kinh tế thu lợi đến mức nhiều quốc gia khác phải tính đến chuyện "mời siêu sao về biểu diễn để làm kinh tế". Đó cũng là lý do các quốc gia trong khu vực đang cạnh tranh để trở thành "hub concert" - trung tâm tổ chức biểu diễn của Đông Nam Á. Trong số này có Việt Nam.

Hiện số lượng sân vận động đủ tiêu chuẩn để tổ chức concert quốc tế quy mô lớn tại Việt Nam vẫn còn hạn chế. Sân vận động quốc gia Mỹ Đình gần như là địa điểm thích hợp nhất để tổ chức concert nhưng vẫn gây tranh luận về cơ sở vật chất và trải nghiệm tổng thể.

Trong khi đó, tại TP HCM, việc tìm địa điểm đủ sức chứa và phù hợp cho các chương trình du lịch kết hợp xem trình diễn ca nhạc vẫn là bài toán khó. Những người trong cuộc cho rằng ngoài địa điểm biểu diễn, concert còn cần nhiều yếu tố đi kèm: hệ thống giao thông đủ năng lực đáp ứng cho hàng chục ngàn người tụ về cùng lúc, logistics vận chuyển thiết bị, đội ngũ vận hành chuyên nghiệp, công nghệ âm thanh - ánh sáng đạt chuẩn quốc tế, hệ thống an ninh và quản lý đám đông, quy trình cấp phép linh hoạt và minh bạch.

Đạo diễn Thái Huân bộc bạch: "Đây chính là khoảng cách với 2 địa điểm Singapore hay Bangkok mà các nơi tổ chức ở Việt Nam cần rút ngắn. Một tour diễn quốc tế không chỉ cân nhắc lượng người hâm mộ. Họ còn đánh giá khả năng tổ chức ổn định, mức độ an toàn và trải nghiệm tổng thể của khán giả".

Dù vậy, theo người trong giới nhận định, dù còn một số hạn chế song Việt Nam vẫn có sức hấp dẫn vì là thị trường mới, khán giả chịu chi và rất nhiệt tình. Mức độ lan tỏa trên mạng xã hội lớn và chi phí tổ chức hiện vẫn cạnh tranh hơn nhiều quốc gia trong khu vực.

Các chuyên gia cho rằng TP HCM có hoạt động về đêm phong phú và khả năng chi tiêu mạnh của giới trẻ. Trong khi đó, Hà Nội lại có ưu thế về các sân vận động lớn và cộng đồng người hâm mộ đông. "Nếu được đầu tư bài bản, hai thành phố này hoàn toàn có thể trở thành những "điểm dừng" quan trọng trong bản đồ lưu diễn châu Á" - đạo diễn KiKi Trần khẳng định.

Nhiều năm trước, concert đơn thuần được xem là hoạt động biểu diễn âm nhạc. Song hiện tại, các quốc gia bắt đầu nhìn concert như một ngành kinh tế.



