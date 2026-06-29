HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Ba trụ cột, một mục tiêu

An Khánh

Trong nhiều năm qua, lợi thế lao động dồi dào, chi phí thấp đã giúp Việt Nam thu hút đầu tư và duy trì tăng trưởng

Nghịch lý của thị trường lao động Việt Nam ngày càng rõ nét: doanh nghiệp (DN) thiếu lao động có kỹ năng, trong khi không ít người vẫn chật vật tìm việc hoặc chỉ có thể làm những công việc giản đơn, thu nhập thấp. Điều đó cho thấy bài toán cần giải quyết hiện nay không phải là số lượng lao động mà là chất lượng nguồn nhân lực.

Trong nhiều năm qua, lợi thế lao động dồi dào, chi phí thấp đã giúp Việt Nam thu hút đầu tư và duy trì tăng trưởng. Thế nhưng, khi DN đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và tự động hóa, lợi thế ấy dần thu hẹp. Điều DN cần hiện nay là lực lượng lao động có tay nghề, am hiểu công nghệ và sẵn sàng học hỏi để thích ứng với những thay đổi rất nhanh của thị trường.

Nếu khoảng cách kỹ năng không được thu hẹp, người chịu tác động đầu tiên chính là người lao động (NLĐ). Những công việc giản đơn sẽ ngày càng ít đi, trong khi cơ hội việc làm chất lượng cao lại dành cho những người có trình độ và kỹ năng phù hợp.

Xa hơn, nền kinh tế cũng có nguy cơ bỏ lỡ các dòng vốn đầu tư chất lượng cao nếu không đáp ứng được yêu cầu về nhân lực. Vì vậy, việc nâng cao kỹ năng không chỉ là chuyện của ngành giáo dục mà cần được xem là một trong những chính sách phát triển nguồn nhân lực, gắn với mục tiêu tăng trưởng và bảo đảm việc làm bền vững.

Trước hết, nhà nước cần đóng vai trò kiến tạo bằng các chính sách hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại và nâng cao kỹ năng cho NLĐ. Cần mở rộng các chương trình học nghề, học kỹ năng số với chi phí phù hợp; có cơ chế hỗ trợ NLĐ vay vốn hoặc được trợ cấp khi tham gia các khóa đào tạo. Nhà nước cũng cần khuyến khích DN đầu tư cho đào tạo nhân lực bằng các chính sách ưu đãi phù hợp.

Bên cạnh đó, hệ thống dự báo nhu cầu nhân lực phải được hoàn thiện để cơ sở đào tạo và người học biết thị trường lao động đang cần gì. Việc gắn kết giữa nhà trường và DN cần trở thành yêu cầu bắt buộc để người học có thể làm việc ngay sau khi tốt nghiệp.

DN cũng không thể chỉ chờ tuyển được lao động chất lượng cao mà cần coi đào tạo là một khoản đầu tư cho năng suất. Lực lượng lao động được cập nhật kỹ năng thường xuyên sẽ giúp DN nâng cao sức cạnh tranh và thích ứng nhanh với sự thay đổi của công nghệ.

Quan trọng hơn cả là sự chủ động của chính NLĐ. Trong thời đại công nghệ thay đổi từng ngày, tư duy "học một lần để làm cả đời" không còn phù hợp. Đầu tư cho kỹ năng, vì thế không chỉ là trách nhiệm của nhà nước hay DN mà còn là trách nhiệm của mỗi NLĐ đối với tương lai của mình.

Khi 3 trụ cột này cùng hành động, thị trường lao động sẽ có thêm sức bật, còn nền kinh tế sẽ có nền tảng vững chắc để phát triển. Bởi lẽ, trong cuộc cạnh tranh toàn cầu hôm nay, quốc gia nào sở hữu nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ là quốc gia nắm giữ lợi thế phát triển bền vững.

Tin liên quan

Để không "lạc lối" trên thị trường lao động

Để không "lạc lối" trên thị trường lao động

Thị trường lao động biến động nhanh buộc người lao động phải thay đổi tư duy và học thêm kỹ năng mới để thích ứng

Thị trường lao động nhiều tín hiệu tích cực

Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM (CSE) vừa thông tin kết quả 4 tháng đầu năm 2026, ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong kết nối thị trường lao động.

Linh hoạt thích ứng với thị trường lao động

Chính sách mới về tiền lương, BHXH và chuyển đổi số từ năm 2026 sẽ tạo động lực thúc đẩy song cũng mở ra cuộc sàng lọc lớn trên thị trường lao động

thu hút đầu tư thị trường lao động nguồn nhân lực trí tuệ nhân tạo tự động hóa cơ hội việc làm ngành giáo dục kỹ năng số nhu cầu nhân lực nhân lực chất lượng cao
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo