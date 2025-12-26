Sáng 26-12, đã diễn ra Hội nghị Ban chấp hành mở rộng Công đoàn cơ sở Báo Người Lao Động nhiệm kỳ 2023-2028, kéo dài đến 2030.

Cạnh tranh báo chí khốc liệt

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Tố Bình, Tổng Thư ký Tòa soạn kiêm Chủ tịch Công đoàn Báo Người Lao Động, cho biết trong giai đoạn 2023-2025, báo chí cả nước nói chung, Báo Người Lao Động nói riêng gặp rất nhiều khó khăn, nhất là trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, cạnh tranh báo chí diễn ra khốc liệt, việc duy trì số lượng phát hành, doanh thu quảng cáo trở thành vấn đề sống còn.

Ông Nguyễn Tố Bình, Chủ tịch Công đoàn Báo Người Lao Động, báo cáo tại hội nghị

Hiện Báo Người Lao Động có 167 đoàn viên/167 cán bộ, viên chức, người lao động (đạt tỉ lệ 100%). Tập thể cán bộ, viên chức, người lao động luôn nỗ lực hết sức mình để cùng vượt qua khó khăn; nêu cao ý thức chính trị, có ý chí phấn đấu, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, mục tiêu kinh doanh và công tác được giao.

Những thành quả đạt được là do phát huy được vai trò, trách nhiệm của từng người, từng vị trí thông qua các hình thức kêu gọi, động viên, thi đua lao động sản xuất, qua đó góp phần tạo động lực xây dựng và phát triển Báo Người Lao Động.

Khách mời tham dự hội nghị

Định kỳ vào các dịp kỷ niệm ngày thành lập báo (28-7), ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6), ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3), ngày thành lập Đoàn (26-3), ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10)..., Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với các đoàn thể tổ chức các hoạt động hội thao toàn cơ quan.

Trong giai đoạn 2023-2025, được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Biên tập, Ban Chấp hành Công đoàn đã tổ chức nhiều chuyến Teambuilding cho tất cả cán bộ, viên chức, người lao động cơ quan cùng tham gia sôi nổi với tinh thần đoàn kết cùng nhau xây dựng báo ngày càng phát triển.

Bên cạnh các đại biểu tham dự trực tiếp, hội nghị còn có các đại biểu tham gia trực tuyến

Đoàn viên Báo Người Lao Động tham gia các giải thể thao và đoạt giải cao như Hội thao Hội Nhà báo TPHCM, Hội thao Khối thi đua 5; tham gia các cuộc thi cắm hoa, nấu ăn khi Công đoàn cấp trên phát động….

Đại biểu tham dự hội nghị

Các hoạt động thi đua, phong trào luôn gắn với trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, hướng đến phổ biến tác phẩm báo chí chất lượng cao. Đây cũng là thế mạnh mà cán bộ, viên chức, người lao động, nhất là ở khối nội dung, tích cực hưởng ứng.

Cụ thể, Báo Người Lao Động được đánh giá là một trong những cơ quan báo chí của TPHCM có nhiều tác phẩm đoạt giải báo chí. Ngoài ra, báo cũng rất chú trọng các hoạt động giao lưu phong trào ngoài cơ quan nhằm tăng cường quan hệ với cơ sở.

Ứng dụng AI vào nội dung, công việc

Công đoàn cơ sở Báo Người Lao Động đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị Viên chức, người lao động hằng năm. Trên cơ sở nghị quyết Hội nghị, Công đoàn thực hiện chăm lo các chế độ chính sách đầy đủ cho người lao động.

Nhiều quyết định về khen thưởng, chăm lo phúc lợi do Đảng ủy - Ban Biên tập, Tổng Biên tập quyết định rất kịp thời, mức động viên tốt hơn nghị quyết đề ra, nhất là các khoản khen thưởng dịp lễ - Tết, ngày thành lập báo…, giúp người lao động an tâm làm việc.

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở ra mắt hội nghị

Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở Báo Người Lao Động ra mắt hội nghị

Nhờ đẩy mạnh và đạt được nhiều thành tích trong thi đua phong trào, trong nhiều năm liền, Công đoàn cơ sở Báo Người Lao Động được bình xét là "Công đoàn cơ sở vững mạnh".

Dịp này, hội nghị cũng ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028, kéo dài đến 2030 gồm 7 thành viên và ra mắt Ủy ban kiểm tra với 3 thành viên.

Ông Bùi Thanh Liêm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Bùi Thanh Liêm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, yêu cầu Công đoàn cơ sở Báo Người Lao Động gắn nhiệm vụ hoạt động Công đoàn với nhiệm vụ chính là chuyển đổi số. Đoàn viên phải ứng dụng được trí tuệ nhân tạo (AI) vào nội dung, công việc; phát huy vai trò của đoàn viên vào các hoạt động sau mặt báo hiệu quả để phát triển thương hiệu Báo Người Lao Động; tổ chức các hoạt động xã hội, cộng đồng, tổ chức nhiều sự kiện hội thảo, tọa đàm; phối hợp các đơn vị, Công đoàn bạn tổ chức hoạt động nâng cao hiệu quả, lan tỏa hình ảnh và tăng nguồn thu cho Báo Người Lao Động…

Hoạt động của Công đoàn cơ sở Báo Người Lao Động gắn với nhiệm vụ chính là chuyển đổi số trong báo chí

Mỗi năm giới thiệu ít nhất 10 đoàn viên ưu tú cho Đảng Đơn vị thực hiện đúng quy trình tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức, người lao động theo định kỳ hằng năm. Cùng tham gia với chính quyền xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy chế tổ chức, quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế trả lương, thưởng... theo tình hình thực tế của đơn vị. 100% cán bộ, viên chức, người lao động tiếp tục đăng ký học tập theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". 100% cán bộ, viên chức, người lao động được ký kết hợp đồng lao động và tham gia BHXH, BHYT, BHTN; không ngừng tìm các giải pháp thực hiện nâng cao thu nhập cho cán bộ, viên chức, người lao động, đồng thời thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và thỏa ước lao động tập thể được ký kết thông qua Nghị quyết Hội nghị Viên chức, người lao động hằng năm. 100% cán bộ, viên chức, người lao động là đoàn viên Công đoàn. Mỗi năm, giới thiệu ít nhất 10 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng. Tiếp tục phấn đấu hằng năm được xét công nhận là "Công đoàn cơ sở vững mạnh". Xây dựng và củng cố môi trường làm việc thân thiện, môi trường lao động đoàn kết, tạo nội lực thi đua lành mạnh, sẵn sàng chung tay vượt qua những khó khăn và cùng gánh vác công việc chung của cơ quan.



