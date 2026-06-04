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Thời sự

Hình ảnh "đã mắt" trước cổng Ngọ Môn

Q.Nhật

(NLĐO) - Những màn biểu diễn như quân nhạc, võ thuật, khí công - công phá, kỵ binh, bắn súng ứng dụng, xử lý tình huống bảo vệ yếu nhân thu hút du khách.

Tối 3-6, Ban Tổ chức Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao công an nhân dân năm 2026 – khu vực II, vòng bảng tại TP Huế đã tổ chức buổi hợp luyện ở khu vực quảng trường Ngọ Môn. Buổi hợp luyện diễn ra với sự tham gia của nhiều lực lượng công an, thu hút người dân và du khách.

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Các chiến sĩ công an biểu diễn võ thuật.

Theo kế hoạch, hội thao sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 11-6 với sự tham gia của 16 đội tuyển quân sự, võ thuật và 18 đội tuyển thể thao, quy tụ gần 3.000 vận động viên cùng lực lượng phục vụ, trọng tài và các đơn vị biểu diễn thuộc Bộ Công an.

Lễ khai mạc hội thao sẽ chính thức diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 6-6 tại quảng trường Ngọ Môn. Chương trình được dàn dựng công phu với nhiều nội dung biểu diễn quy mô lớn, đặc sắc như quân nhạc, võ thuật, khí công - công phá, kỹ thuật điều khiển ô tô, mô tô nghiệp vụ, biểu diễn kỵ binh, bắn súng ứng dụng, xử lý tình huống bảo vệ yếu nhân, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng nhiều tiết mục nghệ thuật hấp dẫn.

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Biểu diễn khí công.

Đặc biệt, chương trình có sự tham gia biểu diễn của các lưu học sinh Lào đang học tập tại các học viện, trường Công an nhân dân, góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa lực lượng Công an hai nước Việt Nam - Lào.

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Mở đầu lễ khai mạc là màn trống hội quy mô lớn với sự tham gia của 1.000 học viên Học viện Cảnh sát nhân dân, tạo nên không khí hào hùng, sôi động, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Đây là tiết mục từng để lại dấu ấn sâu sắc tại lễ khai mạc giải bóng đá Công an, cảnh sát các nước ASEAN mở rộng năm 2025 trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội).

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Điểm nhấn của đêm khai mạc là màn bắn pháo hoa tầm thấp kéo dài 10 phút, góp phần tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn cho sự kiện. Hoạt động này không chỉ phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa, nghệ thuật của người dân và du khách mà còn là dịp quảng bá hình ảnh TP Huế - đô thị di sản, văn hóa, thân thiện và mến khách - đến cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân cùng đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế.

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Đội kỵ binh.

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Màn trình diễn bảo vệ yếu nhân tại buổi hợp luyện.

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Biểu diễn bảo vệ yếu nhân tại buổi hợp luyện.

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Cảnh sát tấn công trấn áp tội phạm.

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Ban tổ chức đã có thông báo, trong thời gian từ ngày 4 đến ngày 6-6, khu vực quảng trường Ngọ Môn có thể xuất hiện các tiếng nổ lớn theo kịch bản chương trình, xin thông báo để nhân dân và du khách biết, thông cảm, tránh tâm lý lo lắng hoặc bất ngờ, đồng thời phối hợp chấp hành các hướng dẫn của lực lượng chức năng nhằm bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho sự kiện.

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