Hơn 18.000 thí sinh ở Huế thi vào lớp 10 THPT

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế, toàn thành phố có 18.002 học sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 5.000 em so với năm trước. Để phục vụ kỳ thi, ngành giáo dục bố trí 48 điểm thi với 765 phòng thi.

Trong ngày thi đầu tiên, thí sinh lần lượt dự thi các môn ngữ văn vào buổi sáng, toán và ngoại ngữ vào buổi chiều. Ngày 28-5, các thí sinh đăng ký vào Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế sẽ tiếp tục thi các môn chuyên.

Các thí sinh đến hội đồng thi Trường THPT Thuận An, phường Thuận An để bước vào thi môn ngữ văn buổi sáng với thời gian làm bài 120 phút.

Đề thi môn ngữ văn và toán được tổ chức theo hình thức tự luận; môn ngoại ngữ thi trắc nghiệm. Điểm các bài thi được tính theo thang điểm 10, lấy đến 0,25 điểm.

Lực lượng công an đảm bảo an toàn giao thông tại điểm thi

Năm nay, thí sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển vào các trường THPT. Việc xét tuyển được thực hiện đồng thời và bình đẳng giữa các nguyện vọng, trong đó các nguyện vọng sẽ được xét theo thứ tự đăng ký của từng thí sinh để xác định kết quả trúng tuyển.

Cảnh sát giao thông Công an TP Huế điều hòa giao thông tại điểm thi Trường THPT chuyên Quốc học Huế.

Ghi nhận tại nhiều điểm thi trong sáng 27-5, lực lượng tình nguyện viên, công an, y tế và điện lực đã có mặt từ sớm để hỗ trợ thí sinh, phụ huynh cũng như đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi.

Dù số lượng thí sinh tăng cao, ngành giáo dục TP Huế cho biết vẫn bảo đảm đủ chỗ học cho học sinh sau tuyển sinh.

Dự kiến, 40 trường THPT trên địa bàn sẽ tuyển 17.579 học sinh. Ngoài ra, hệ thống trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cũng được rà soát để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh sau kỳ thi.