HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Hơn 18.000 thí sinh ở Huế thi vào lớp 10 THPT

Quang Nhật

(NLĐO) - Sáng 27-5, hơn 18.000 thí sinh tại TP Huế đã chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 với môn thi đầu tiên là ngữ văn.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế, toàn thành phố có 18.002 học sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 5.000 em so với năm trước. Để phục vụ kỳ thi, ngành giáo dục bố trí 48 điểm thi với 765 phòng thi.

Hơn 18.000 thí sinh ở Huế thi vào lớp 10 THPT - Ảnh 1.

Có hơn 18.000 học sinh lớp 9 dự thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027.

Trong ngày thi đầu tiên, thí sinh lần lượt dự thi các môn ngữ văn vào buổi sáng, toán và ngoại ngữ vào buổi chiều. Ngày 28-5, các thí sinh đăng ký vào Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế sẽ tiếp tục thi các môn chuyên.

Hơn 18.000 thí sinh ở Huế thi vào lớp 10 THPT - Ảnh 2.

Các thí sinh đến hội đồng thi Trường THPT Thuận An, phường Thuận An để bước vào thi môn ngữ văn buổi sáng với thời gian làm bài 120 phút.

Đề thi môn ngữ văn và toán được tổ chức theo hình thức tự luận; môn ngoại ngữ thi trắc nghiệm. Điểm các bài thi được tính theo thang điểm 10, lấy đến 0,25 điểm.

Hơn 18.000 thí sinh ở Huế thi vào lớp 10 THPT - Ảnh 3.

Lực lượng công an đảm bảo an toàn giao thông tại điểm thi

Năm nay, thí sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển vào các trường THPT. Việc xét tuyển được thực hiện đồng thời và bình đẳng giữa các nguyện vọng, trong đó các nguyện vọng sẽ được xét theo thứ tự đăng ký của từng thí sinh để xác định kết quả trúng tuyển.

Hơn 18.000 thí sinh ở Huế thi vào lớp 10 THPT - Ảnh 4.
Hơn 18.000 thí sinh ở Huế thi vào lớp 10 THPT - Ảnh 5.

Cảnh sát giao thông Công an TP Huế điều hòa giao thông tại điểm thi Trường THPT chuyên Quốc học Huế.

Ghi nhận tại nhiều điểm thi trong sáng 27-5, lực lượng tình nguyện viên, công an, y tế và điện lực đã có mặt từ sớm để hỗ trợ thí sinh, phụ huynh cũng như đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi.

Dù số lượng thí sinh tăng cao, ngành giáo dục TP Huế cho biết vẫn bảo đảm đủ chỗ học cho học sinh sau tuyển sinh.

Dự kiến, 40 trường THPT trên địa bàn sẽ tuyển 17.579 học sinh. Ngoài ra, hệ thống trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cũng được rà soát để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh sau kỳ thi.

Tin liên quan

TPHCM: Các mốc thời gian quan trọng đăng ký nguyện vọng, thi tuyển sinh lớp 10

TPHCM: Các mốc thời gian quan trọng đăng ký nguyện vọng, thi tuyển sinh lớp 10

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TPHCM ngày 8-4 chính thức ban hành kế hoạch chuẩn bị, các mốc thời gian quan trọng của đăng ký nguyện vọng và thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026

Gia Lai công bố lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027

(NLĐO) - Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Gia Lai năm học 2026-2027 diễn ra trong 2 ngày 27 và 28-6, với 3 môn bắt buộc.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10, TPHCM dự kiến tuyển 150.000 chỉ tiêu

(NLĐO)- Năm 2026, TP HCM dự kiến sẽ huy động ít nhất 70% học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 THPT công lập trên địa bàn TP, tương đương khoảng 150.000 học sinh

tuyển sinh lớp 10 thí sinh tuyển sinh THPT tuyển sinh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo