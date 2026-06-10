Ngày 10-6, Văn phòng UBND TP Huế cho biết ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố vừa ký quyết định yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể và chủ tịch UBND cấp xã tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc trong thời gian diễn ra FIFA World Cup 2026, đặc biệt là hành vi cá độ bóng đá qua mạng Internet.



Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẽ bị xử lý nặng nếu tham gia cá độ mùa World Cup 2026. Ảnh minh họa AI.

Theo chỉ đạo, các đơn vị phải thực hiện nghiêm công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; đồng thời quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tuyệt đối không tham gia tổ chức đánh bạc hoặc đánh bạc dưới mọi hình thức.

UBND TP Huế cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không tham gia đánh bạc; tích cực phát hiện, tố giác các tụ điểm và hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến đánh bạc cho lực lượng công an xử lý theo quy định. Các địa phương tăng cường quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thời gian diễn ra World Cup 2026.

Đối với Công an TP Huế, lãnh đạo thành phố yêu cầu đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường tuyên truyền phòng, chống tội phạm đánh bạc; chủ động phát hiện, đấu tranh, triệt xóa các đường dây tổ chức đánh bạc và cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Bên cạnh đó, lực lượng công an tập trung đấu tranh với các loại tội phạm phát sinh liên quan đến hoạt động đánh bạc như tín dụng đen, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 9 cùng các ngân hàng thương mại được giao tăng cường kiểm tra, giám sát các giao dịch chuyển tiền trong thời gian diễn ra World Cup; kịp thời phát hiện các giao dịch nghi vấn liên quan đến đánh bạc để phối hợp với lực lượng công an xử lý, đồng thời hỗ trợ cung cấp thông tin tài khoản, giao dịch và phong tỏa tài khoản khi cần thiết.

Sở Nội vụ được giao tham mưu kiểm điểm, kỷ luật, đánh giá, phân loại và xử lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố nếu có hành vi tổ chức đánh bạc hoặc đánh bạc.

UBND TP Huế cũng đề nghị Viện KSND và TAND thành phố lựa chọn, xác lập án điểm để tập trung điều tra, truy tố, xét xử công khai các vụ án liên quan đến tổ chức đánh bạc, đánh bạc trong thời gian diễn ra World Cup 2026 nhằm tăng tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.