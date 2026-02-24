HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Lao động

SỔ TAY: Thách thức với người lao động

An Chi

Sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, thị trường lao động TP HCM bắt đầu nhộn nhịp trở lại từ những ngày đầu tháng giêng.

Người lao động (NLĐ) từ các tỉnh miền Tây, miền Đông bắt đầu quay lại thành phố để tiếp tục công việc, sớm ổn định đời sống và bảo đảm thu nhập sau thời gian nghỉ lễ kéo dài. Một số người thậm chí đã quay lại ngay từ mùng 4 Tết để kịp giờ làm, bởi tiền thưởng Tết chỉ đủ chi tiêu ngắn hạn, trong khi chi phí sinh hoạt và các khoản phải trả cho gia đình vẫn đòi hỏi nguồn thu ổn định.

Nhìn trên quy mô rộng hơn, thị trường việc làm tại TP HCM sau Tết Nguyên đán chứng kiến nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Dữ liệu từ Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM cho thấy tổng nhu cầu tìm lao động sau Tết khoảng 50.400 - 55.500 vị trí, tăng khoảng 7% so với năm ngoái, chủ yếu tập trung vào các nhóm ngành bán lẻ - dịch vụ và sản xuất - xây dựng.

Điều này phản ánh sự phục hồi tích cực của nền kinh tế thành phố, khi doanh nghiệp (DN) đẩy mạnh sản xuất để phục vụ các đơn hàng và nhu cầu tiêu dùng tăng lên sau Tết. Nhưng bức tranh lao động không chỉ toàn màu hồng. Nhiều DN đang gặp khó khăn trong tuyển người, nhất là những vị trí yêu cầu kỹ năng nghề cao hoặc kinh nghiệm chuyên sâu.

Bên cạnh đó, sự thiếu tương thích giữa năng lực lao động và yêu cầu thực tế của DN vẫn là một thách thức lớn. Nhiều công ty cho biết họ cần nhân sự đa năng, có kỹ năng kỹ thuật tốt và khả năng giải quyết vấn đề, nhưng nguồn cung lao động đáp ứng đủ yêu cầu này còn hạn chế.

TP HCM đang đối mặt với tình trạng khan hiếm lao động chất lượng cao, đặc biệt ở các lĩnh vực như logistics - kho bãi - vận tải, chế tạo công nghiệp, thương mại điện tử, công nghệ thông tin và dịch vụ du lịch - khách sạn. Đây là những ngành đang tăng trưởng nhanh và đòi hỏi kỹ năng chuyên môn sâu hơn so với lao động phổ thông.

Trong bối cảnh ấy, NLĐ cũng không thể đứng yên. Áp lực cạnh tranh và tốc độ chuyển dịch công nghệ buộc nhiều người tìm cách nâng cao kỹ năng, học thêm nghề và thích nghi với yêu cầu mới từ thị trường. Chuyển đổi nghề nghiệp, học thêm ngoại ngữ hay kỹ năng số đang trở thành xu thế tự bảo vệ để giảm nguy cơ thất nghiệp trong tương lai.

Năm 2026, TP HCM dự kiến tiếp tục là "điểm nóng" thu hút lao động từ khắp các tỉnh, thành nhờ vị thế kinh tế dẫn đầu, đa dạng ngành nghề và nhiều cơ hội việc làm. Tuy nhiên, thách thức lớn vẫn là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, rút ngắn khoảng cách giữa nhu cầu tuyển dụng và năng lực thực tế của lao động. Đối với NLĐ, đây vừa là bài toán khó vừa là động lực để học hỏi và đổi mới bản thân - những yếu tố quyết định sự thành công trong một thị trường việc làm cạnh tranh và biến động không ngừng.


Nhiều chính sách hỗ trợ trẻ mầm non, học sinh, sinh viên đã giúp người lao động thu nhập thấp vơi bớt nỗi lo toan

người lao động thị trường lao động chi phí sinh hoạt Tết nguyên đán nhu cầu tuyển dụng kỹ năng nghề công nghệ thông tin kỹ năng số cơ hội việc làm nguồn nhân lực
