Pháp luật

Tông chốt công an để bỏ chạy, nam thanh niên lộ thêm kết quả test chất cấm

Q.Nhật

(NLĐO) - Nam thanh niên 18 tuổi không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe SH không biển số, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, tông vào hàng rào kim loại của công an

Ngày 24-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Trần Kiêm Anh Khoa (SN 2008, trú phường Phú Xuân) để điều tra về hành vi "chống người thi hành công vụ".

Nam thanh niên Tông chốt Công an và kết quả test chất cấm tại Huế - Ảnh 1.

Trần Anh Khoa bị khởi tố vì "chống người thi hành công vụ".

Theo thông tin ban đầu, tối 19-4, các tổ công tác của Công an TP Huế đồng loạt triển khai tuần tra, kiểm soát và lập chốt tại nhiều tuyến đường trung tâm theo kế hoạch tăng cường phòng, chống tình trạng thanh thiếu niên càn quấy, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, tại khu vực vòng xuyến trước đường Hùng Vương (phường Thuận Hóa), lực lượng chức năng phát hiện Trần Kiêm Anh Khoa điều khiển xe máy hiệu Honda SH chưa đăng ký biển số, không đội mũ bảo hiểm, chở theo Nguyễn Khải Hưng (SN 2008) phía sau, cũng không đội mũ bảo hiểm.

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Khoa không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, đi ngược chiều qua vòng xuyến rồi rẽ vào đường Lê Quý Đôn theo hướng về đường Bà Triệu.

Phát hiện phía trước có chốt chặn, Khoa tiếp tục điều khiển xe sang làn đường ngược chiều nhằm né tránh. Khi gặp tổ công tác của Công an phường Thuận Hóa đang lập chốt kiểm soát, Khoa vẫn không dừng lại mà lao thẳng xe vào rào chắn kim loại.

Cú va chạm khiến một cán bộ trong tổ công tác bị ngã xuống đường. Khoa cùng người ngồi sau cũng ngã xe tại hiện trường và ngay sau đó bị lực lượng chức năng khống chế, đưa về trụ sở để làm việc. Qua test nhanh, đối tượng này dương tính với chất ma túy.

Bắt khẩn cấp tài xế không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, tông xe CSGT rồi bỏ chạy

Bắt khẩn cấp tài xế không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, tông xe CSGT rồi bỏ chạy

(NLĐO)- Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, Vũ Văn Tuấn không chấp hành hiệu lệnh, điều khiển phương tiện lách khỏi nơi kiểm tra và bỏ chạy

Thanh niên tông CSGT rồi bỏ chạy bị khởi tố tội "Giết người"

(NLĐO) - Cơ quan công an xác định hành vi tông cán bộ CSGT của thanh niên là đặc biệt nguy hiểm, đủ yếu tố cấu thành tội "Giết người".

Thanh niên mang đao vào trong quán bi-a, 20 khách hoảng loạn bỏ chạy

(NLĐO) – Hoàng Văn Mỹ ở Quảng Trị bị khởi tố vì cầm đao rượt chém bạn trong quán bi-a, gây náo loạn và khiến nhiều người bỏ chạy tán loạn.

