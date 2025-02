Trả giá vì hành xử tùy tiện

Lý do phải minh bạch

Luật sư Trần Hữu Tín, Trưởng Văn phòng Luật sư Tín và Cộng sự, chia sẻ lý do là một trong những yếu tố cốt lõi trong việc thực hiện chấm dứt HĐLĐ với NLĐ. Tuy nhiên, thực tế còn nhiều DN xem nhẹ lý do khi cho NLĐ nghỉ dẫn đến tranh chấp và thiệt hại không đáng có. Để hạn chế tình trạng trên, khi chấm dứt HĐLĐ với NLĐ ngoài tuân thủ các lý do được pháp luật quy định, mục lý do chấm dứt HĐLĐ cũng cần phải được ghi rõ ràng, cụ thể, minh bạch và công bằng đối với cả hai bên.

Bên cạnh đó, cần sử dụng ngôn ngữ pháp lý chính xác và rõ ràng khi ghi lý do để tránh gây hiểu nhầm hoặc sai quy định. Trường hợp lý do chấm dứt hợp đồng có liên quan đến vi phạm nội quy, kỷ luật lao động thì trong lý do cũng cần đề cập đến các quy định vi phạm cụ thể để NLĐ biết...