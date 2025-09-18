HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Treo lương trăm triệu tìm người phù hợp

Bài và ảnh: GIANG NAM

Nhiều doanh nghiệp tại TP HCM đang có nhu cầu tuyển hàng trăm vị trí công việc lương cao từ 80 - 150 triệu đồng, thậm chí có vị trí 200 triệu đồng/tháng

Đây chủ yếu là các vị trí quản lý cấp cao trong sản xuất, kỹ sư trưởng mảng cơ khí - tự động hóa, chuyên gia logistics, giám đốc tài chính (CFO), quản lý công nghệ thông tin (CIO) và một số lĩnh vực đặc thù như y tế chất lượng cao. Nhưng xem ra dù mức lương đưa ra khá cao nhưng những doanh nghiệp (DN) trên vẫn "mòn mỏi" chờ người.

Lương cao nhưng không tuyển được người

Bà Vũ Thị Hải, giám đốc nhân sự của một DN sản xuất thiết bị công nghệ tại Khu Công nghệ cao TP HCM, cho biết có khoảng 7 vị trí từ quản lý cấp trung đến giám đốc đối ngoại đang trống gần 1 năm nay.

"Chúng tôi sẵn sàng trả lương 100 - 150 triệu đồng/tháng cho vị trí quản lý vận hành chuỗi cung ứng, trên 200 triệu đồng cho vị trí giám đốc đối ngoại nhưng vẫn chưa tuyển được. Chỉ có khoảng 10 ứng viên ứng tuyển nhưng đa phần không đạt" - bà Hải thông tin. Vì vậy, công ty đang chuyển hướng tuyển dụng nhân sự nước ngoài về làm việc để bảo đảm vận hành tốt trong năm tài khóa 2026.

Không chỉ trong lĩnh vực sản xuất, các DN logistics cũng rơi vào tình trạng tương tự. Một công ty lớn trong ngành này đang đầu tư vào hệ thống kho bãi tại TP HCM cũng đang ráo riết tuyển khoảng 10 nhân sự, gồm giám đốc vận hành, kinh doanh, trưởng phòng thu mua,… Mức lương DN đưa ra là 3.500 - 6.000 USD/tháng tùy vị trí. "Chúng tôi dùng gần như các kênh tuyển dụng, kể cả chi hàng ngàn USD cho đối tác "săn đầu người" nhưng sau 5 tháng tuyển, chỉ có 2 ứng viên đủ điều kiện nhưng họ chưa sẵn sàng rời vị trí cũ" - ông Fu Chien-hung, Tổng quản vụ của công ty, nói.

Trên cổng thông tin điện tử của Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM (CSE) hiện có hàng ngàn vị trí tuyển dụng có mức lương trên 20 triệu đồng/tháng. Trong mục tuyển dụng theo Nghị định số 70/2025/NĐ-CP cũng có hàng trăm vị trí có mức lương từ 30 - 200 triệu đồng/tháng đang "mòn mỏi" chờ ứng viên.

Theo lãnh đạo CSE, các vị trí lương cao, nhà tuyển dụng đòi hỏi cũng rất cao khiến nhiều ứng viên thấy mình "ngoài tầm với". Các DN đăng tuyển dụng trong khu vực Nghị định 70 thì chủ đích của họ vẫn là tuyển lao động nước ngoài sang làm việc nên cũng khắt khe không kém. Chẳng hạn một DN trong lĩnh vực ô tô - xe máy tại TP HCM đăng tuyển vị trí giám đốc tài chính với mức lương 200 triệu đồng/tháng trên CSE, song yêu cầu tuyển dụng vô cùng khắt khe.

Ứng viên phải tốt nghiệp đại học nước ngoài ngành kế toán - tài chính, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý tài chính ở công ty quốc tế cùng lĩnh vực. Ngoài năng lực hoạch định, lập mô hình tài chính, phân tích và kiểm soát dòng tiền, ứng viên phải am hiểu thị trường tài chính toàn cầu, kỹ năng lãnh đạo, tư duy chiến lược và khả năng chịu áp lực công việc cao.

Doanh nghiệp công nghệ thường xuyên tham gia các sự kiện của ngành để tìm kiếm ứng viên chất lượng cao

Đẩy mạnh phát triển kỹ năng quốc gia

Ông Nguyễn Hoàng Thanh Chương, Giám đốc dịch vụ tuyển dụng của Adecco Việt Nam, cho biết nhu cầu tuyển dụng các vị trí cấp cao khá đa dạng. Hiện nay, nhà tuyển dụng ưu tiên ứng viên có chuyên môn vững, am hiểu pháp luật, linh hoạt trong vận hành. Các vị trí then chốt vẫn được chú trọng với yêu cầu cao hơn về kỹ năng, khả năng thích ứng và tuân thủ.

Đáng chú ý, việc hợp nhất một số tỉnh, thành từ ngày 1-7-2025 có thể tác động đến dịch chuyển lao động và quản lý nhân sự. Vì vậy, DN cũng cần những vị trí cấp cao có thể ổn định tình hình sản xuất - kinh doanh.

Về số lượng ứng viên khiêm tốn cho những vị trí lương cao, ông Chương cho rằng nguyên nhân lớn nhất đến từ sự lệch pha giữa hệ thống đào tạo và yêu cầu thực tế của DN. Trong khi thị trường cần nhân sự có kỹ năng quản trị hiện đại, ngoại ngữ thành thạo và kinh nghiệm thực tiễn quốc tế thì phần lớn nguồn nhân lực trong nước mới dừng ở mức đáp ứng công việc trong phạm vi nội địa.

Nhiều chuyên gia nhận định nghịch lý "lương cao nhưng không tuyển được người" phản ánh hạn chế lâu nay của thị trường lao động Việt Nam. Nước ta có số lượng lao động dồi dào nhưng chất lượng và khả năng thích ứng với môi trường toàn cầu còn hạn chế. Trong khi đó, DN lại chịu áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt, buộc phải tìm những ứng viên có thể "vào guồng" ngay.

Bà Đỗ Ngọc Quyên, chuyên gia tư vấn nhân sự, cho biết nhiều nhân sự giỏi chọn con đường ra nước ngoài làm việc, nơi môi trường chuyên nghiệp và cơ hội thăng tiến rõ ràng hơn. Điều này khiến các DN trong nước dù sẵn sàng chi trả mức lương cạnh tranh vẫn hụt hơi trong việc giữ chân và thu hút nhân tài. "Có một điều mà tôi quan sát nhiều năm, các vị trí quản lý cấp cao cho các DN lớn sau một thời gian làm thuê thì xin nghỉ để khởi nghiệp làm chủ. Điều đó cũng phần nào hạn chế nguồn cung nhân tài ra thị trường" - bà Quyên nói.

Bà Quyên kỳ vọng nhà nước chú trọng hơn trong công tác đào tạo nhân lực chất lượng cao ngay từ trong nước. Ngoài ra, cần có cơ chế thu hút chuyên gia Việt kiều trở về hoặc hợp tác với chuyên gia quốc tế để tạo sự lan tỏa kỹ năng cho đội ngũ trong nước. Đẩy mạnh chiến lược phát triển kỹ năng quốc gia, tập trung vào ngoại ngữ, công nghệ và kỹ năng mềm. 

Chủ động nguồn lực nội bộ

Về lâu dài, theo ông Nguyễn Hoàng Thanh Chương, DN cần thay đổi chiến lược để chủ động nguồn lực ở những vị trí then chốt, trong đó đẩy mạnh tuyển chọn và đào tạo nội bộ. Ông khuyên các DN này cần đưa ra lộ trình thăng tiến rõ ràng cho những vị trí cụ thể. Bên cạnh đó, cần có những khóa học định kỳ ở nước ngoài để ứng viên làm quen môi trường quốc tế. Đó là cách chủ động nguồn lực nội bộ mà nhiều DN lớn đang thực hiện.


