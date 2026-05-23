Trồng rừng gian dối, còn tiêu huỷ hồ sơ khi bị công an điều tra

Ngày 23-5, nguồn tin cho biết Viện KSND khu vực 3 - TP Huế đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với 8 người liên quan vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương (trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế) và Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ lâm nghiệp Minh An.

Cơ quan công an, Viện KSND tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ điều tra.

Các bị can gồm Phạm Ngọc Dũng, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương và các thuộc cấp Huỳnh Trí, Hồ Vĩnh Hưng, Dương Tiến Mạnh, Ngô Đức Thạch cùng nhóm lãnh đạo, quản lý Công ty Minh An gồm Lê Hồng Khanh (người điều hành), Trần Quốc Dũng và Trương Quang Hội. Trong số này có 7 người bị bắt tạm giam, người còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra, năm 2025, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương được giao làm chủ đầu tư 4 dự án trồng và chăm sóc rừng thay thế tại TP Huế với tổng diện tích 210 ha, tổng giá trị hơn 18,5 tỉ đồng từ nguồn Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng TP Huế.

Cơ quan công an tiến hành khởi tố các bị can trong vụ trồng rừng gian dối.

Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ lâm nghiệp Minh An là đơn vị trúng thầu toàn bộ các gói thi công. Tuy nhiên, quá trình thực hiện bị phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng về kỹ thuật và nghiệm thu.

Cơ quan điều tra xác định dù hồ sơ thiết kế yêu cầu phải xử lý thực bì, cuốc hố, bón lót phân NPK và lấp hố trước khi trồng cây, nhưng các công đoạn này đã bị bỏ qua. Ông Phạm Ngọc Dũng cùng Lê Hồng Khanh (điều hành Công ty Minh An) đã chỉ đạo thi công không đúng quy trình nhằm rút ngắn thời gian và hợp thức hồ sơ thanh toán.

Dù biết rõ sai phạm, nhiều cán bộ giám sát và lãnh đạo doanh nghiệp vẫn ký xác nhận nghiệm thu đạt chất lượng để đề nghị giải ngân 70% kinh phí năm đầu.

Hành vi lập khống hồ sơ nghiệm thu được xác định gây thiệt hại cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng TP Huế hơn 750 triệu đồng.

Sau khi hành vi sai phạm bị phát hiện, đối tượng chủ mưu còn chỉ đạo cấp dưới khai báo gian dối với cơ quan công an và tiêu hủy các hồ sơ, tài liệu nghiệm thu hạng mục bón phân, lấp hố nhằm mục đích đối phó, che giấu cơ quan chức năng.

Ngày 20-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Lực lượng chức năng cũng thu giữ thêm nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử phục vụ điều tra.