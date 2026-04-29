Vì sao một số phường ở Huế phát tiền hỗ trợ lũ lụt vào... mùa hè?

Ngày 29-4, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Huế cho biết 39 phường, xã ở địa phương này đã hoàn thành chi trả số tiền của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ cho 22.618 hộ ở địa phương này bị ảnh hưởng bởi lũ lụt năm 2025.

Lúng túng xác định đúng đối tượng

Theo đó, mỗi hộ dân được hỗ trợ với mức 3 triệu đồng bằng tiền mặt, người dân cam kết sử dụng kinh phí để mua sắm vật dụng, thiết bị thiết yếu phục vụ sinh hoạt gia đình.

Phường Phú Xuân có 30.280 hộ dân bị ngập lụt, trong đó 18.000 hộ ngập nặng nhưng nguồn hỗ trợ này chỉ có 3.548 hộ được nhận

Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Huế cho biết sau khi triển khai "Chiến dịch Quang Trung" dựng lại và sửa chữa nhà cho người dân bị thiệt hại do thiên tai thì Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế lập danh sách hỗ trợ các hộ dân khác bị ảnh hưởng với mức 3 triệu đồng/hộ. Vì vậy, TP Huế đã lập danh sách 135.764 hộ bị thiệt hại trong đợt mưa lũ năm 2025 để đề xuất hỗ trợ.

Sau khi xem xét, cân đối nguồn lực, ngày 16-1, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam – Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã phê duyệt, phân bổ cho Huế hơn 67 tỉ đồng, với mức hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ.

Số tiền này tương ứng với 22.618 hộ, đạt khoảng 16,7% so với đề xuất của địa phương.

Tiếp nhận kinh phí, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát, tổng hợp danh sách các hộ bị ảnh hưởng. Theo đó, đối tượng thụ hưởng là người bị ảnh hưởng thiên tai thì các tỉnh, thành linh động chi trả cho bà con; ưu tiên cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ neo đơn, hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách bị thiệt hại do ngập lụt.

Do tiêu chí xét đối tượng thụ hưởng quy định rất rộng, trong khi số lượng hỗ trợ chỉ khoảng 16,7% theo nhu cầu thực tế, nên trong quá trình rà soát triển khai, một số xã, phường còn lúng túng và có cách vận dụng khác nhau trong việc lập đối tượng. Có nơi ưu tiên hộ nghèo, cận nghèo, hộ neo đơn; có nơi giao tổ dân phố rà soát, đề xuất lên cấp xã/phường.

Đợt mưa lũ năm 2025 đã làm rất nhiều gia đình ở Huế bị ngập nặng.

Qua 4 lần rà soát, lập danh sách theo sát nguồn kinh phí được phân bổ, các địa phương đã có tờ trình gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế.

Trên cơ sở đó, ngày 5-2, Ban Vận động cứu trợ TP Huế đã họp và ban hành quyết định phân bổ, chuyển toàn bộ kinh phí về 39/40 xã, phường để tổ chức cấp phát cho người dân trước Tết Nguyên đán 2026 theo yêu cầu của Trung ương.

Trong quá trình triển khai, nhiều địa phương đã hoàn thành sớm việc chi trả trước Tết Nguyên đán 2026. Tuy nhiên, đến đầu tháng 4, vẫn còn một số ít xã/phường chưa triển khai chi trả.

Một số nơi rà soát đối tượng chưa sát thực tế

Phú Xuân là phường thực hiện chi trả khoản hỗ trợ này khá muộn, từ ngày 13-4 đến 19-4 khiến cho nhiều người dân thắc mắc rằng "mùa hè mà đi chi trả hỗ trợ lũ lụt" là quá chậm. Theo đó, địa phương này có 3.548 hộ được phê duyệt hỗ trợ mức 3 triệu đồng/hộ.

Trong quá trình triển khai, do thời điểm thiên tai xảy ra liên tiếp, điều kiện thống kê khó khăn, số lượng hộ dân bị thiệt hại nhiều, việc lập danh sách còn hạn chế; một số tổ dân phố chưa phản ánh đầy đủ mức độ thiệt hại.

Toàn phường Phú Xuân có 30.280 hộ dân bị ngập lụt, trong đó 18.000 hộ ngập nặng nhưng nguồn lực hỗ trợ còn hạn chế, hiện vẫn chưa thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân.

Thực tế triển khai cho thấy, việc hỗ trợ sau thiên tai khó tránh khỏi chênh lệch khi nguồn lực có hạn và điều kiện xác minh còn nhiều trở ngại.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế cho biết đã thành lập hai tổ công tác trực tiếp làm việc với các địa phương để kiểm tra, làm rõ nguyên nhân chậm chi trả; đồng thời rà soát quy trình xác minh, lập danh sách đối tượng thụ hưởng.

Kết quả bước đầu cho thấy các địa phương cơ bản thực hiện đúng quy trình bình xét từ cơ sở. Tuy nhiên, tại một số tổ dân phố, việc rà soát, lập danh sách chưa sát thực tế, gây khó khăn trong tổ chức chi trả.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã đề nghị MTTQ các xã, phường liên quan phối hợp với UBND cùng cấp và lực lượng công an tổ chức rà soát, bình xét công khai, dân chủ; hoàn thiện danh sách để khẩn trương cấp phát.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế khẳng định việc phân bổ và chuyển kinh phí hỗ trợ đã cơ bản được thực hiện kịp thời, đúng chỉ đạo của Trung ương; đồng thời sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.