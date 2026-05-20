Doanh nghiệp cung ứng bữa ăn xin lỗi sinh viên vì "canh rau có sâu"

Chiều 20-5, Sở Y tế TP Huế cho biết đã có báo cáo gửi UBND TP Huế và Ban Tuyên giáo, Dân vận Thành uỷ Huế liên quan kết quả xác minh phản ánh về an toàn thực phẩm tại bếp ăn của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc Đại học (ĐH) Huế.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng từ tài khoản "Sinh viên Đại học Huế" phản ánh bữa ăn tập thể dành cho sinh viên nội trú tại trung tâm này có tình trạng "nước mắm có gián", "chả cá có dòi", "canh rau có sâu".

Hình ảnh chụp "nước mắm có gián", "canh rau có sâu" đăng tải trên mạng xã hội. Doanh nghiệp đã xin lỗi vì canh có sâu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Y tế TP Huế đã thành lập đoàn kiểm tra để xác minh. Kết quả cho thấy bếp ăn tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh do địa điểm kinh doanh số 3 - Chi nhánh Công ty CP thương mại đầu tư xây dựng Lộc Gia tại Hà Nội vận hành. Cơ sở này có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

Qua kiểm tra, các nhân viên trực tiếp chế biến thực phẩm đã được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, bảo đảm các yêu cầu về sức khỏe và điều kiện chế biến, kinh doanh thực phẩm.

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra xác định cơ sở chưa thực hiện đúng quy định về lưu mẫu thức ăn. Sở Y tế TP Huế cho biết sẽ tiến hành các thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với đơn vị này.

Liên quan các nội dung phản ánh trên mạng xã hội, đoàn kiểm tra đã làm việc với đại diện chi nhánh Công ty Lộc Gia và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh. Đại diện doanh nghiệp cho biết không nhận được phản ánh trực tiếp từ sinh viên mà chỉ biết thông tin thông qua mạng xã hội và báo chí.

Tại buổi làm việc, phía công ty thừa nhận phản ánh "canh rau có sâu" là đúng sự thật. Đại diện doanh nghiệp đã gửi lời xin lỗi đến sinh viên và cam kết chấn chỉnh, khắc phục để không tái diễn sự việc trong buổi đối thoại với sinh viên sáng ngày 15-5.

Đối với phản ánh "chả cá có dòi", Sở Y tế TP Huế cho biết cơ sở có lưu mẫu món chả cá của bữa ăn trưa ngày 14-5 và kết quả kiểm tra không phát hiện dấu hiệu bất thường. Riêng thông tin "nước mắm có gián", cơ quan chức năng nhận định hiện chưa đủ căn cứ để kết luận.