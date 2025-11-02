Lao động trẻ Việt bước ra thế giới

Phóng viên Báo Người Lao Động đã trao đổi với ông Trần Nguyên Vũ, Giám đốc Công ty AE School Sài Gòn - đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm đưa lao động trẻ Việt Nam sang Đức học tập, làm việc về cơ hội, thách thức và những bước chuẩn bị cần thiết để người trẻ Việt Nam nắm bắt cơ hội "vươn ra thế giới".

Phóng viên: Ông đánh giá như thế nào về tiềm năng thị trường lao động châu Âu dành cho lao động trẻ Việt Nam?

- Ông TRẦN NGUYÊN VŨ: Tiềm năng dành cho lao động trẻ Việt Nam là rất lớn, đặc biệt là ở các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU). Người Việt có những ưu thế như khả năng thích ứng nhanh, chịu khó, tinh thần học hỏi và chịu áp lực công việc tốt. Đó là những phẩm chất rất được nhà tuyển dụng quốc tế đánh giá cao.

Ông Trần Nguyên Vũ, Giám đốc Công ty AE School Sài Gòn

Riêng tại Đức, theo thống kê, năm 2024 nước này cần tuyển gần 450.000 lao động có tay nghề, nhưng thực tế chỉ đáp ứng được khoảng 200.000 - 250.000 người. Dự kiến đến năm 2030, Đức cần thu hút vài triệu lao động có kỹ năng, đặc biệt trong các lĩnh vực kỹ thuật, y tế, năng lượng, giáo dục và dịch vụ xã hội.

Cùng với đó là những chính sách đãi ngộ hấp dẫn: thu nhập bình quân tối thiểu 2.500 euro/tháng, chế độ an sinh xã hội toàn diện, cơ hội định cư lâu dài và nâng cao trình độ chuyên môn trong môi trường làm việc hiện đại, văn minh. Đây là thị trường rất phù hợp với người Việt, có nền tảng nghề tốt và tinh thần cầu tiến mạnh mẽ.

Vì sao lao động trẻ nên chọn du học Đức?

- Đức là quốc gia có chính sách giáo dục thực tiễn và ưu đãi hàng đầu châu Âu. Học sinh, sinh viên Việt Nam khi du học nghề tại đây gần như không phải đóng học phí, lại được trợ cấp lương hằng tháng trong quá trình học. Đặc biệt, 100% học viên sau tốt nghiệp đều có việc làm phù hợp, mức thu nhập ổn định và cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Ngoài ra, các bạn trẻ còn được tiếp cận môi trường làm việc hiện đại, được đào tạo chuyên sâu, rèn luyện kỷ luật và tác phong công nghiệp. Sau khi hoàn thành chương trình, khi trở về Việt Nam, các bạn sẽ trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ, y tế, giáo dục, năng lượng tái tạo - những ngành nghề mà Việt Nam đang rất cần.

Học viên Công ty AE School Sài Gòn, xuất cảnh sang Đức du học nghề. Ảnh: GIANG NAM

Nhân lực trẻ Việt Nam cần chuẩn bị những gì để nắm bắt cơ hội này, thưa ông?

- Để hội nhập và thành công ở thị trường lao động châu Âu, lao động trẻ cần chuẩn bị thật kỹ "3 hành trang": chuyên môn - ngôn ngữ - thái độ. Trong đó, kỹ năng chuyên môn cần tập trung vào các ngành nghề có nhu cầu cao như kỹ thuật cơ khí, điện - điện tử, y tế, điều dưỡng, giáo dục, du lịch - dịch vụ.

Kỹ năng ngôn ngữ cũng rất quan trọng. Ngoài tiếng Anh, tiếng Đức là chìa khóa mở cánh cửa nghề nghiệp tại châu Âu. Khả năng giao tiếp tốt giúp các bạn hòa nhập nhanh và thể hiện năng lực rõ ràng hơn.

Kỹ năng sống và tác phong cũng quan trọng không kém bởi châu Âu đề cao kỷ luật, trung thực, tinh thần trách nhiệm và khả năng làm việc nhóm. Các bạn cần rèn luyện tính kỷ luật, sự trung thành với doanh nghiệp (DN) và luôn thể hiện giá trị bản thân thông qua hiệu quả công việc.

AE School Sài Gòn đang chuẩn bị gì để kết nối và đưa lao động trẻ Việt Nam ra nước ngoài làm việc?

- Tại AE School Sài Gòn và các chi nhánh khu vực miền Tây, chúng tôi xác định sứ mệnh là đồng hành với lao động trẻ Việt Nam trên hành trình ra thị trường lao động quốc tế, nhất là Đức.

Các nhiệm vụ trọng tâm của AE School gồm: Phối hợp với các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT, trung cấp, cao đẳng để tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh chọn đúng ngành nghề phù hợp với năng lực và sở trường. Đào tạo tiếng Anh và tiếng Đức theo từng chuyên ngành học tập và làm việc, bảo đảm học viên đạt chuẩn ngôn ngữ trước khi sang nước bạn. Hỗ trợ pháp lý, hồ sơ du học - thực tập - làm việc, kết nối trực tiếp với các trường và DN tại Đức, bảo đảm môi trường học tập, sinh hoạt và việc làm an toàn, minh bạch.

Bên cạnh đó, AE School theo dõi, hỗ trợ xuyên suốt quá trình học tập và làm việc của học viên tại Đức, kịp thời hỗ trợ khi phát sinh khó khăn. Đồng thời, kết nối DN trong nước để đón nhận các bạn khi trở về Việt Nam, tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài. Chúng tôi không chỉ đưa người đi mà còn hướng tới đưa người về với kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để đóng góp cho quê hương.

Tại sự kiện Job Link 2025 sắp diễn ra, AE School Sài Gòn mang đến những ưu đãi nào dành cho các bạn trẻ?

- Đến với Job Link 2025, AE School Sài Gòn mang đến nhiều ưu đãi thiết thực dành cho các bạn trẻ có ước mơ du học và làm việc tại Đức. Cụ thể: Tặng voucher trị giá 5 triệu đồng cho 10 khách hàng đầu tiên ký hợp đồng tư vấn du học trong khuôn khổ sự kiện. Tặng vé máy bay khứ hồi Việt Nam - Đức trị giá 30 triệu đồng cho khách hàng ký từ 2 hợp đồng trở lên. Tặng 10 suất học bổng tiền mặt, mỗi suất 500.000 đồng, dành cho học sinh - sinh viên vượt khó học tốt.

Ngoài ra, AE School còn gửi tặng ba-lô, áo thun và quà lưu niệm - như một lời chúc các bạn khởi đầu hành trình mới thật tự tin và trọn vẹn. Chúng tôi mong muốn mỗi bạn trẻ đến với AE School không chỉ mang theo một bộ hồ sơ du học mà còn mang theo niềm tin, ước mơ và sự chuẩn bị nghiêm túc cho tương lai.