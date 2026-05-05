Xây dựng "Ngân hàng câu chuyện Việt Nam"

Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) Trịnh Thị Thủy vừa ký quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2026 - 2030, Bộ VH-TT-DL sẽ triển khai đồng bộ nhiều nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài.

Một nhiệm vụ quan trọng là xây dựng hệ thống nội dung và thông điệp truyền thông quốc gia. Trên cơ sở nghiên cứu và xác định các trụ cột chính tạo nên hình ảnh Việt Nam, Bộ VH-TT-DL sẽ định vị thương hiệu quốc gia dựa trên các giá trị cốt lõi như: bản sắc văn hóa lâu đời, đặc sắc; con người Việt Nam yêu nước, thân thiện và sáng tạo; đất nước ổn định, phát triển năng động và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Bộ thông điệp truyền thông quốc gia sẽ được Bộ VH-TT-DL xây dựng phù hợp với từng giai đoạn, từng thị trường và nhóm công chúng quốc tế. Các nội dung truyền thông trọng tâm sẽ tập trung vào những lĩnh vực có thế mạnh của Việt Nam như văn hóa, du lịch, ẩm thực, di sản và các ngành công nghiệp văn hóa.

Du khách nước ngoài tham quan trung tâm TP HCM. (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Đáng chú ý, kế hoạch đặt ra nhiệm vụ xây dựng và quản lý "Ngân hàng câu chuyện Việt Nam" nhằm tập hợp, khai thác và lan tỏa những câu chuyện tiêu biểu về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam. Ngân hàng dữ liệu này sẽ được số hóa dưới dạng metadata để tối ưu hóa khả năng tìm kiếm, khai thác và tái sử dụng trong các chiến dịch truyền thông quốc tế.

Bộ sẽ xây dựng bộ nhận diện thương hiệu hình ảnh quốc gia và bộ công cụ truyền thông dùng chung cho các bộ, ngành, địa phương nhằm bảo đảm tính thống nhất trong quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Các chiến dịch truyền thông quốc gia sẽ được tổ chức gắn với quảng bá giá trị văn hóa Việt Nam, các sản phẩm và dịch vụ của ngành công nghiệp văn hóa, du lịch và di sản. Nhiều nội dung, hình ảnh từ các sự kiện văn hóa truyền thống cũng sẽ được số hóa để lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số.

Bộ sẽ tăng cường hợp tác với các cơ quan báo chí, kênh truyền thông quốc tế uy tín; mở rộng hợp tác với các đối tác truyền thông nước ngoài, chuyên gia quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và các KOLs quốc tế nhằm đa dạng hóa kênh quảng bá và nâng cao hiệu quả lan tỏa thông tin.

Cạnh tranh về hình ảnh, niềm tin

Cạnh tranh giữa các quốc gia ngày nay không chỉ là kinh tế, mà còn là cạnh tranh về hình ảnh, niềm tin và sức ảnh hưởng. Trong môi trường truyền thông số toàn cầu, hình ảnh quốc gia được hình thành, lan tỏa rất nhanh, nhưng cũng rất dễ bị tác động mạnh theo chiều hướng không như mong muốn nếu thiếu định hướng chiến lược.

Chia sẻ với báo chí về Chiến lược quảng bá hình ảnh quốc gia, ông Nguyễn Văn Thuật, Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại, Bộ VH-TT-DL, cho rằng đây là một bước đi có ý nghĩa rất quan trọng cả về chính trị, chiến lược và thực tiễn. Theo ông Thuật, Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng, hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới. Vì vậy, cần có những câu chuyện quốc gia rõ ràng, nhất quán, phản ánh đúng các hệ giá trị của Việt Nam và chuyển hóa thành thông điệp truyền thông, thành sức mạnh mềm quốc gia.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, Kế hoạch thực hiện Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam sẽ giúp hình ảnh Việt Nam trở nên nhất quán và có sức lan tỏa mạnh hơn trên trường quốc tế. PGS-TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, nhận định đây là một bước chuyển rất quan trọng, có thể như thay đổi "triết lý" trong công tác thông tin đối ngoại. Chiến lược không chỉ nhằm "giới thiệu Việt Nam", mà sâu xa hơn là định vị Việt Nam trong hệ sinh thái phát triển toàn cầu như một quốc gia ổn định, nhân văn, sáng tạo và có trách nhiệm. Khi những sản phẩm sáng tạo mang câu chuyện Việt Nam được lan tỏa ra thế giới, thương hiệu quốc gia sẽ được hình thành một cách tự nhiên và bền vững.

PGS Bùi Hoài Sơn cho rằng với lợi thế nằm ở sự đa dạng văn hóa, hệ thống di sản phong phú, ẩm thực đặc sắc, con người thân thiện và một đời sống sáng tạo đang phát triển mạnh, con đường phù hợp nhất cho Việt Nam là xây dựng hệ sinh thái công nghiệp văn hóa mang bản sắc Việt Nam - từ điện ảnh, âm nhạc, thiết kế, trò chơi số đến du lịch văn hóa.

Rõ định hướng, mục tiêu Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ ban hành, đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thương hiệu và hình ảnh mạnh mẽ hàng đầu châu Á; phấn đấu nằm trong top 3 ASEAN và top 30 thế giới về chỉ số sức mạnh mềm quốc gia. Hình ảnh Việt Nam được nhận diện rõ nét là quốc gia phát triển, nhân văn, sáng tạo, trách nhiệm và đáng tin cậy - biểu tượng của hòa bình, ổn định, tinh thần đoàn kết dân tộc và hợp tác phát triển trong khu vực và thế giới. Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn về du lịch, đầu tư, sáng tạo và giao lưu văn hóa quốc tế; hướng tới mục tiêu đón khoảng 70 triệu lượt khách quốc tế mỗi năm và thu hút hiệu quả nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chất lượng cao, góp phần xây dựng Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.



