HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Xây dựng "Ngân hàng câu chuyện Việt Nam"

YẾN ANH

Đến năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia có thương hiệu và hình ảnh mạnh mẽ hàng đầu châu Á

Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) Trịnh Thị Thủy vừa ký quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2026 - 2030, Bộ VH-TT-DL sẽ triển khai đồng bộ nhiều nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài.

Một nhiệm vụ quan trọng là xây dựng hệ thống nội dung và thông điệp truyền thông quốc gia. Trên cơ sở nghiên cứu và xác định các trụ cột chính tạo nên hình ảnh Việt Nam, Bộ VH-TT-DL sẽ định vị thương hiệu quốc gia dựa trên các giá trị cốt lõi như: bản sắc văn hóa lâu đời, đặc sắc; con người Việt Nam yêu nước, thân thiện và sáng tạo; đất nước ổn định, phát triển năng động và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Bộ thông điệp truyền thông quốc gia sẽ được Bộ VH-TT-DL xây dựng phù hợp với từng giai đoạn, từng thị trường và nhóm công chúng quốc tế. Các nội dung truyền thông trọng tâm sẽ tập trung vào những lĩnh vực có thế mạnh của Việt Nam như văn hóa, du lịch, ẩm thực, di sản và các ngành công nghiệp văn hóa.

Xây dựng "Ngân hàng câu chuyện Việt Nam" - Ảnh 1.

Du khách nước ngoài tham quan trung tâm TP HCM. (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Đáng chú ý, kế hoạch đặt ra nhiệm vụ xây dựng và quản lý "Ngân hàng câu chuyện Việt Nam" nhằm tập hợp, khai thác và lan tỏa những câu chuyện tiêu biểu về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam. Ngân hàng dữ liệu này sẽ được số hóa dưới dạng metadata để tối ưu hóa khả năng tìm kiếm, khai thác và tái sử dụng trong các chiến dịch truyền thông quốc tế.

TIN LIÊN QUAN

Bộ sẽ xây dựng bộ nhận diện thương hiệu hình ảnh quốc gia và bộ công cụ truyền thông dùng chung cho các bộ, ngành, địa phương nhằm bảo đảm tính thống nhất trong quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Các chiến dịch truyền thông quốc gia sẽ được tổ chức gắn với quảng bá giá trị văn hóa Việt Nam, các sản phẩm và dịch vụ của ngành công nghiệp văn hóa, du lịch và di sản. Nhiều nội dung, hình ảnh từ các sự kiện văn hóa truyền thống cũng sẽ được số hóa để lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số.

Bộ sẽ tăng cường hợp tác với các cơ quan báo chí, kênh truyền thông quốc tế uy tín; mở rộng hợp tác với các đối tác truyền thông nước ngoài, chuyên gia quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và các KOLs quốc tế nhằm đa dạng hóa kênh quảng bá và nâng cao hiệu quả lan tỏa thông tin.

Cạnh tranh về hình ảnh, niềm tin

Cạnh tranh giữa các quốc gia ngày nay không chỉ là kinh tế, mà còn là cạnh tranh về hình ảnh, niềm tin và sức ảnh hưởng. Trong môi trường truyền thông số toàn cầu, hình ảnh quốc gia được hình thành, lan tỏa rất nhanh, nhưng cũng rất dễ bị tác động mạnh theo chiều hướng không như mong muốn nếu thiếu định hướng chiến lược.

Chia sẻ với báo chí về Chiến lược quảng bá hình ảnh quốc gia, ông Nguyễn Văn Thuật, Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại, Bộ VH-TT-DL, cho rằng đây là một bước đi có ý nghĩa rất quan trọng cả về chính trị, chiến lược và thực tiễn. Theo ông Thuật, Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng, hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới. Vì vậy, cần có những câu chuyện quốc gia rõ ràng, nhất quán, phản ánh đúng các hệ giá trị của Việt Nam và chuyển hóa thành thông điệp truyền thông, thành sức mạnh mềm quốc gia.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, Kế hoạch thực hiện Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam sẽ giúp hình ảnh Việt Nam trở nên nhất quán và có sức lan tỏa mạnh hơn trên trường quốc tế. PGS-TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, nhận định đây là một bước chuyển rất quan trọng, có thể như thay đổi "triết lý" trong công tác thông tin đối ngoại. Chiến lược không chỉ nhằm "giới thiệu Việt Nam", mà sâu xa hơn là định vị Việt Nam trong hệ sinh thái phát triển toàn cầu như một quốc gia ổn định, nhân văn, sáng tạo và có trách nhiệm. Khi những sản phẩm sáng tạo mang câu chuyện Việt Nam được lan tỏa ra thế giới, thương hiệu quốc gia sẽ được hình thành một cách tự nhiên và bền vững.

PGS Bùi Hoài Sơn cho rằng với lợi thế nằm ở sự đa dạng văn hóa, hệ thống di sản phong phú, ẩm thực đặc sắc, con người thân thiện và một đời sống sáng tạo đang phát triển mạnh, con đường phù hợp nhất cho Việt Nam là xây dựng hệ sinh thái công nghiệp văn hóa mang bản sắc Việt Nam - từ điện ảnh, âm nhạc, thiết kế, trò chơi số đến du lịch văn hóa. 

Rõ định hướng, mục tiêu

Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ ban hành, đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thương hiệu và hình ảnh mạnh mẽ hàng đầu châu Á; phấn đấu nằm trong top 3 ASEAN và top 30 thế giới về chỉ số sức mạnh mềm quốc gia.

Hình ảnh Việt Nam được nhận diện rõ nét là quốc gia phát triển, nhân văn, sáng tạo, trách nhiệm và đáng tin cậy - biểu tượng của hòa bình, ổn định, tinh thần đoàn kết dân tộc và hợp tác phát triển trong khu vực và thế giới.

Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn về du lịch, đầu tư, sáng tạo và giao lưu văn hóa quốc tế; hướng tới mục tiêu đón khoảng 70 triệu lượt khách quốc tế mỗi năm và thu hút hiệu quả nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chất lượng cao, góp phần xây dựng Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.


Tin liên quan

NSƯT Võ Minh Lâm tạo dấu ấn mới với MV "Ánh Sao Việt Nam"

NSƯT Võ Minh Lâm tạo dấu ấn mới với MV "Ánh Sao Việt Nam"

(NLĐO) - Khi ký ức dân tộc được thắp sáng bằng ngôn ngữ đương đại, MV của Võ Minh Lâm đã thu hút đông đảo người xem

Anh Quân Idol gây xúc động mạnh với "Việt Nam khúc kiêu hùng"

(NLĐO)- Tối 22-4, ca sĩ Anh Quân Idol chính thức phát hành MV "Việt Nam khúc kiêu hùng", đánh dấu lần đầu tiên thử sức với đề tài yêu nước.

Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài

Các nội dung truyền thông trọng tâm sẽ tập trung vào những lĩnh vực có thế mạnh của Việt Nam như văn hóa, du lịch, ẩm thực, di sản

định vị thương hiệu văn hóa truyền thống công nghiệp văn hóa văn hóa Việt Nam con người việt nam người việt nam thương hiệu quốc gia câu chuyện Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo